藥明合聯訂單、產能、技術授權三線推動增長｜彭偉新

藥明合聯（2268）是港股醫藥外判服務板塊中，增長較突出的企業之一，集團不是自己賣藥，而是替全球藥企，尤其是研發新型抗癌藥物的企業，提供由早期研究、工藝開發、臨床試驗用藥生產，以至日後大規模商業化生產的一站式服務。這類藥物結構複雜，生產要求高，藥企未必願意或有能力全部自建產能，因此會把部分研發和生產工作外判。藥明合聯的角色，就是幫客戶把新藥項目由實驗室逐步推向臨床和上市。



從最新2026年上半年數據看，集團收入達人民幣37.01億元，按年增長37.0%；經調整歸母淨利潤為人民幣10.27億元，按年增長37.4%。收入結構方面，已進入臨床或更後期的項目收入佔58.3%，較早期項目佔約41.7%，反映收入逐步轉向價值更高、黏性更強的後期和生產服務。地區方面，北美收入佔45.6%，歐洲及中國內地分別佔24.6%及21.6%，顯示集團已具備國際化客戶基礎。

藥明合聯是港股醫藥外判服務板塊中，增長較突出的企業之一。（藥明生物官網）

行業前景方面，新型抗癌藥物仍是全球藥企投入重點。多份報告指出，這類藥物的研發需求持續增加，並由較後線治療逐步走向更早期及更廣泛的治療場景。對投資者而言，可理解為藥企正積極開發更精準的抗癌藥，希望把藥力更集中送到癌細胞，以提升療效及降低副作用。當研發項目愈多，能提供開發、生產及商業化服務的平台便愈受惠。

藥明合聯的優勢，是它不只是單一環節的代工廠，而是能由早期研究一路跟到後期生產。藥物開發週期長，客戶一旦在早期合作，之後若項目順利推進，通常會繼續使用同一平台，以減低轉換供應商風險。至2026年上半年，集團一站式研發及生產服務項目達328個，當中已進入臨床或更後期的項目有162個，第三期臨床項目30個，接近商業化生產前的驗證項目21個，商業化項目2個。項目愈往後端推進，日後轉化為大規模生產收入的機會便愈高。

競爭方面，全球不少大型藥企及專業生產服務企業都在增加相關產能，部分客戶亦可能自建廠房。地緣政治、匯率波動、海外營運成本，以及生物科技融資環境，亦會影響客戶開發新藥的意欲。不過，報告提到，未來兩至三年商業化規模的相關生產能力或會供應緊張，而藥明合聯正加快全球產能布局，特別是新加坡基地投入使用，有助爭取跨國藥企訂單。

藥明合聯正加快全球產能布局，特別是新加坡基地投入使用，有助爭取跨國藥企訂單。（藥明生物官網）

業績方面，集團收入按年上升37.0%，毛利率由36.1%升至37.0%，代表收入增長之餘，賺錢能力亦略有改善。若撇除東曜藥業併入影響，藥明合聯本身業務收入按年增長31.7%，毛利率更升至37.6%，經調整淨利率升至28.9%，反映核心業務並非單靠收購推動。

集團亮點之一，是已簽但尚未完成的訂單急速增加。截至2026年上半年，服務在手訂單約20億美元，按年增長50.4%；若連同未完成的階段性付款，總在手訂單約21.56億美元，按年增長62.2%。這代表集團未來收入有較高能見度。管理層亦維持2025至2030年收入年複合增長30%至35%的目標。

第二個亮點是產能擴張。集團新加坡基地部分生產線已於2026年8月達到藥品生產標準並可投入使用，為跨國客戶提供中國以外的供應選擇。第三個亮點是收購東曜藥業後，補強抗體、原液及製劑等生產能力，並帶來一個商業化項目及兩個接近商業化生產前的項目。第四個亮點是集團技術平台開始授權予其他藥企使用，未來有機會收取首筆款項、階段性付款及銷售分成，增加服務收入以外的增長來源。

技術走勢方面，藥明合聯股價自去年10月升上85.50港元後見頂回落，並於去年11月跌穿20天線及50天線支持，形成持續跌勢。今年6月初，股價跌至43.50港元後，隨着9天RSI重返30水平之上，逐步形成見底訊號。其後股價於8月7日以大陽燭突破自85.50港元高位形成的下跌通道頂部阻力，並形成一浪高於一浪走勢。股價曾升至81.55港元，成功收復前跌浪61.8%黃金比率反彈目標約70.00港元。

雖然近日股價回調，但未有失守70.00港元，並反覆回升至77.80港元水平，預期仍有望進一步反彈。由於股價成功收復61.8%反彈目標，技術上已初步破壞前跌浪結構，有機會重返去年10月高位85.50港元。投資者可考慮於76.50港元附近買入，上望85.00港元；只要股價未有失守70.00港元，仍可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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