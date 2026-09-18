日本加息0.25厘欠「驚喜」　圓匯立即偏軟　每百日圓兌港元見5算

週五（18日），日本央行宣佈將基準利率從1厘上調25個基點至1.25厘，符合市場預期，惟力度欠「驚喜」。央行公佈的投票結果是7比2，淺田統一郎和佐藤綾野持不同意見。 這是日本自2024年解除負利率以來的第六次加息，利率微升，持續創下1995年以來、近31年新高。



議息結果公佈後，由於加息幅度並無「超預期」，日圓略偏軟大約0.4%，兌1美元最新報156.59；每百日圓兌港元微跌至5.0075。



日升息速度創36年新高 全球貨幣政策集體轉向

隨著通脹風險推高，以及華盛頓明確呼籲推進政策正常化，日本加息速度提升至36年來最快。據《彭博》報道，日本此次加息距離上次加息僅三個月，是1990年以來最短的連續加息間隔。這亦是現任央行行長植田和男任內的第六次加息，創下了半個世紀所有日本央行行長的最高次數紀錄。

事實上，在伊朗戰爭和美聯儲加息的背景下，全球貨幣政策正集體發生轉變。除美、日外，歐洲央行上周也進行了今年第二次加息。這意味著，日本央行、美聯儲和歐洲央行首次在同月內提升借貸成本。這一同步亦體現，日本央行不再是長期以來全球貨幣政策的異類。

美加息拖累日圓 輸入型通脹持續升溫

日本宣佈加息前，本港時間週四（17日），美聯儲宣佈3年來首次加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調至3.75厘至4.00厘，並預計將進一步加息。受此影響，美日利差走闊，日圓隔夜一度跌近1%至1美元兌156.42日圓。

同時，日本政府週五（18日）早前公佈，8月不含生鮮食品的CPI同比上漲1.7%，低於7月的1.8%。剔除生鮮食品和能源的CPI同比上漲1.9%。整體CPI亦上漲1.9%。不過，本次日本通脹率回落，主要反映的是政府補貼的影響。

目前，隨着中東戰爭升溫和日圓貶值，日本輸入型通脹壓力並未緩解，8月以日圓計價的進口物價指數同比大漲24.8%，其後快速傳導至整體物價。