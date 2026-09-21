從算力基建到智慧民生：香港五年規劃的數智新局｜方保僑

特區政府發布《香港五年規劃（2026—2030）》及《2026年施政報告》，明確將人工智能與智算產業列為未來經濟的核心動力。藍圖涵蓋數據與創科園區、政務數智化、交通大腦至社福創科，貫徹清晰的實踐邏輯，以「宏觀算力與治理」為基石，推動「產業轉型與智慧城市管理」，最終落腳於「微觀以人為本民生賦能」，層層遞進打造香港數字經濟新格局。



宏觀算力與治理層面，沙嶺數據園區規劃於2032年提供每秒1.8×10²⁰次浮點運算（180,000 PFLOPS）的算力規模，達到現時香港算力的36倍。這項戰略底座極度依賴電力與散熱，政府須同步導入液冷技術與綠色能源，並確保重點科研機構、高校及金融科技與生物醫藥精準對接資源。治理架構上，由政務司司長統籌推動發展與風險治理，於數字政策辦公室設立AI專員，並透過「AI效能提升組」統籌各部門應用AI，建立發展與安全並重的雙軌體系。配合網絡安全防禦計劃，充分發揮香港數據「引進來、走出去」的獨特樞紐優勢。

宏觀算力與治理層面，沙嶺數據園區規劃於2032年提供每秒1.8×〖10〗^20次浮點運算（180,000 PFLOPS）的算力規模，達到現時香港算力的36倍。（香港數字政策辦公室官網）

從產業賦能與智慧交通角度出發，算力必須轉化為實體經濟動能。政府投入3億元優化版「數碼轉型支援先導計劃」降低了中小企引入AI與網絡安全的門檻，但轉型關鍵在於「業務流程再造」。政府宜結合業界力量，針對零售、餐飲及專業服務研發開箱即用的模組化AI方案，並提升員工技能，避免轉型陣痛。

在智慧城市管理方面，「交通管理平台」逐步整合至「AI城市大腦」是關鍵一環。政府以香港仔為首個試點，於2027年啟用應對極端天氣功能，並於2028年加入大型活動場景功能，並陸續擴展應用範圍至其他區域，符合循序漸進的科技規律。平台能在路網受阻時分析數據並協調燈號與改道。其成敗取決於克服運輸署系統封閉障礙及實現營辦商數據互通。鑑於香港道路設計與法規的特殊性，本港無法直接複製內地系統，必須進行深度本地化定制改造並升級數碼基建。

在智慧城市管理方面，「交通管理平台」逐步整合至「AI城市大腦」是關鍵一環。（香港運輸署官網）

民生與社福層面，科技落地的深層意義是深入民間與尊重用戶需求。「手機樂悠咭」堅持「提供多一個選擇」的務實方向，讓長者按個人意願決定是否轉用，不影響原有實體咭。結合「智方便」身份核實與防偽功能，並配合尋找走失長者及非政府組織的推廣，使其超越單純支付工具；推行上切忌操之過急，推動社區數碼教育與防詐宣傳才是當務之急。在社福創科方面，由社福AI實驗室集中資源開發並共享成果，配合社福數據分享平台在數據脫敏前提下打破數據孤島，能將服務由被動回應轉為主動關懷，精準識別並支援高風險家庭。

《香港五年規劃（2026—2030）》展現了一幅層次分明、發展與安全並重的科技發展路線圖。只要特區政府與業界緊密協作，克服數據連通與基建運營等各項挑戰，將政策規劃切實轉化為經濟與社會動能，香港定能在全球科技競爭中搶佔先機，開創智慧城市新篇章。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組織，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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