阜博集團業績提速　AI版權業務成新增長引擎｜彭偉新

近年人工智能急速發展，文字、圖片、音樂以至短片都可以由AI快速生成，內容數量大增之餘，亦帶來一個更現實的問題：誰擁有這些內容的版權？如果有人利用知名電影角色、音樂旋律或劇集橋段創作新內容，版權方應如何追蹤、收費及分成？阜博集團（3738）正是切入這個痛點的企業。



集團的主業可簡單理解為「幫內容擁有人保護及變現版權」，服務對象包括影視集團、音樂廠牌、短劇平台及互聯網內容平台等。阜博的核心技術是內容識別，即透過影片、音樂及圖像的「數碼指紋」，在不同平台上找出相同或相似的內容。傳統上，版權保護多是發現盜版後要求下架，但阜博的模式不只停留在保護，亦包括把可變現的內容找出來，協助版權方在平台上取得廣告或分成收入。

阜博集團的主業可簡單理解為「幫內容擁有人保護及變現版權」。（阜博集團官網）

集團收入主要分為兩大部分：

一是訂閱服務，較接近穩定的版權監測及保護收入；

二是增值及其他服務，主要包括內容變現及相關服務。



前者提供基本盤，後者則較具增長彈性。當平台內容愈多，客戶愈需要自動化工具處理識別、確權及分帳，阜博的服務價值便愈高。

行業前景方面，AI內容爆發是最重要的推動力。過去製作一條影片或一首歌曲，需要編劇、拍攝、剪接及錄音等多個環節，如今AI工具令創作門檻大幅降低，短劇、AI音樂及二次創作內容快速增加。內容愈多，版權爭議亦愈多。對版權方而言，若沒有有效工具，很難知道自己的作品被用在哪裏，更難向平台或創作者追討收入；對平台而言，若大量侵權內容在站內流通，亦會帶來法律及商譽風險。因此，內容識別、確權及分帳服務的重要性正在提升。

行業前景方面，AI內容爆發是最重要的推動力。（Unsplash@Igor Omilaev）

從多份券商報告可見，市場對阜博的看法相當一致，普遍認為集團是AI內容年代的基礎服務商。市場更形容阜博是AI內容由「野蠻生長」走向「確權變現」過程中重要的中立基礎設施。換句話說，AI生成內容若要成為正式生意，不能只靠流量，還要解決版權歸屬、收入計算及分成問題，而阜博正好提供相關工具。

集團的優勢在於多年累積的內容資料、技術和客戶網絡，在截至2025年底，集團已有260個內容客戶及142個平台客戶，到2026年上半年進一步增至267個內容方及148個平台客戶。這類業務有累積效應，識別過的內容愈多，資料庫愈完整，服務價值亦愈高。集團同時連接內容方和平台，角色相對中立，較難被短時間取代。不過，競爭亦不容忽視。大型平台有能力自建內容審核系統，AI企業亦可能推出自家版權工具，長遠或會分走部分需求。加上不同地區對AI版權的規則仍未完全清晰，部分收入確認時間可能受到影響。因此，阜博雖然站在有利賽道，但仍要證明AI相關業務可以持續放量，並轉化為實際利潤。

業績方面，集團2025年收入28.72億港元，按年增長19.6%；毛利12.86億港元，按年增長22.3%；毛利率升至44.8%；經調整淨利潤2.32億港元，按年增長29%。增值服務收入16.5億港元，升27.1%，佔總收入57.4%；訂閱服務收入12.2億港元，升10.9%。這反映集團收入不單保持增長，盈利增速亦快過收入增速，規模效益開始浮現。

踏入2026年，增長有進一步提速跡象。集團上半年收入18.05億港元，按年增長24%；期內淨利潤約1.95億港元，按年大升約93%；毛利率約44.9%，維持穩定。業務結構方面，訂閱服務收入7.18億港元，增值及其他服務收入10.87億港元，後者佔比已超過60%，成為主要增長動力。集團管理的內容方及平台客戶數目繼續增加，亦反映服務網絡持續擴大。

至於亮點上集團正把業務由版權保護延伸至AI內容基建。DreamMaker及Vobile MAX分別切入AI創作算力和內容確權分帳。2026年上半年，DreamMaker已帶來約8,000萬港元算力服務收入，顯示AI業務不再停留於概念。集團亦與螞蟻數科合作共建版權大模型，有助把內容識別、版權資料及AI技術結合，提升未來服務能力。據公開資料，集團旗下附屬與螞蟻數科訂立合作協議，雙方將共建以版權為核心的大型AI模型。

2026年上半年，DreamMaker已帶來約8,000萬港元算力服務收入，顯示AI業務不再停留於概念。（阜博集團官網）

阜博集團自7月低位約2.5元見底後回升，現價約3.26元已企穩在10天、20天及50天線之上，形成轉強走勢，短線技術面轉強。9天及14天RSI同處60水平附近，屬中性偏強，未見超買。成交間歇放大，反映資金回流。股價自2月高位6.68港元回調後後，低位見2.17港元後逐步作出反彈，若果以黃金比率作為反彈測試，短期企穩在20天線約3.03及50天線2.67後，可以用黃金比率38.2%作為反彈目標，上試3.90港元，該水平亦是250天線阻力所在，若果成功升破的話，更可以向整個跌波總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望5.00港元。投資者可以在3.30港元水平買入，暫時上望3.90港元，只要股價能企穩在20天線3.00港元以上，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

