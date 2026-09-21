傳內地放緩人形機器人IPO！　受累「宇樹科技」股價腰斬

截止目前，「人形機械人」無疑是中國最熱門的投資板塊之一。8月，A股「人形機器人第一股」宇樹科技(688836.SH)上市開報1,100元人民幣，較IPO的發行價150.8元，升629%。不過好景不長，上市11日後，該公司股價便腰斬至546.02人民幣，市值蒸發約2,240億元。



基於此，中國監管機構正對爭相尋求上市的人形機械人企業踩下「剎車」，嚴格審查這些企業飆升的估值，以及與政府支持項目的營收是否反映真實商業需求。



路透消息稱，監管機構已通過非正式的「窗口指導」暫緩部分人形機械人企業上市。此次節奏放緩主要因為人形機械人企業龍頭宇樹科技(688836.SH)上市初期的劇烈股價波動。目前，至少有6家中國人形機械人企業正準備上市，包括雲深處科技(DEEP Robotics)、自變量機器人(X Square Robot)和智元機器人(AgiBot)。

據招股書披露，宇樹科技董事長王興興直接及間接合計持有公司約30%股份，所持市值超千億元，一舉拿下「90後」首富寶座。（網絡圖片）

北京加強審核企業盈利 抑制過熱情緒

路透報道，人形機械人企業IPO目前已被凍結；但亦有消息表示並無正式禁令，只是針對特定行業的節奏放緩。另有消息稱，監管機構尤其關注受地方政府支持的機械人企業營收能否可持續。

這意味著，北京正在試圖給中國最熱門的投資主題降溫，抑制投資者過度亢奮情緒，同時避免削弱這項已被列為國家重點的技術。

路透補充，多位企業高管和投資者表示，監管收緊並不意味着北京在人形機械人領域退縮，而反映出監管方愈來愈重視實際部署、訂單規模，以及企業能否將技術演示轉化為具有商業可行性的產品。