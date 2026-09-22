石藥集團「雙引擎」：傳統藥穩基本盤　創新藥拓海外市場｜彭偉新

石藥集團近年的發展路線愈來愈清晰，就是一方面穩住傳統成藥業務，另一方面加快創新藥及海外合作步伐。這種「兩條腿走路」的方法，對現階段的內地藥企尤其重要。傳統藥物可以提供穩定收入和現金流，支持日常營運及研發開支；創新藥和海外合作則為集團打開新的增長空間，令市場不再只把集團視為傳統製藥企業。



過去幾年，內地醫藥行業面對不少挑戰，包括集採、藥價調整、醫保控費，以及醫院對用藥支出更審慎。這些因素令不少成熟藥物的增長放慢，甚至出現價格壓力。不過，行業並非沒有機會。市場愈來愈重視真正有療效、有研發能力，以及具備海外合作潛力的企業。簡單來說，未來藥企不能只靠舊產品維持增長，而要同時證明自己有能力研發新藥、拓展新市場，甚至把技術賣到海外。

傳統藥物可以提供穩定收入和現金流，支持日常營運及研發開支；創新藥和海外合作則為集團打開新的增長空間。（Pexels@Pixabay）

從最新中期業績看，石藥的基本盤開始改善。2026年上半年，集團收入達185.94億元人民幣，同比增長40.1%；股東應佔溢利為60.94億元，同比大升139.2%。當中，產品銷售收入約101.7億元，同比增長10.8%，第二季成藥收入約51億元，較第一季保持平穩，反映早前集採及價格調整帶來的壓力正在逐步消化。神經系統藥物是主要亮點，上半年收入約47.9億元，同比增長27.6%，主要受惠於恩必普在院外市場、基層市場及自費渠道繼續放量，明復樂亦錄得快速增長。心血管產品亦表現穩定，收入同比增長約19%，顯示集團部分成熟產品仍有一定需求支持。

更值得留意的是，集團近年與海外藥廠的合作明顯增加。2026年上半年，集團授權費收入達58.95億元人民幣，同比大升448.5%，成為盈利大幅增長的重要原因。這類收入可以理解為集團把部分藥物技術或研發平台授權予合作伙伴，先收取首付款，若項目日後達到指定進度，還有機會收取更多款項。這不但帶來即時收入，也反映集團的研發能力獲得海外市場認可。

石藥集團過去5年的平均Beta值為 0.76，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 10.96 港元，而最低位則曾見 6.53港元，以現價計算，石藥集團的股價較 50 天線高出 8.47%，另外，現價亦較 200 天線高出 10.14%，走勢暫時仍然偏強，不過，未有出現過強而需要作出回調的走勢。另外，石藥集團的機構投資者持股比率為34.59%，自今年4月29日至今年9月21日期間，股價錄得14.41%的升幅，該期間共錄得36.22 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的42.02 億港元，而散戶則佔當中的-5.82 億港元。大戶對散戶資金流比率為 7.2 比 -1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.08%；而最低曾經跌至-11.27%，至於9月21日當日則升返 -1.64%，反映大戶資金動力正在改善中，有助股價作出進一步的反彈。

石藥集團股價於去年9月曾升上最高位見11.63港元後，便反覆由高位回調，而且曾一度跌至去年11月低位見7.08港元後才作出反彈，不過未能重返前頂，並再度於1月30日高位10.96港元見頂及延續之前的下跌走勢，最終在今年6月跌至低位見6.53港元，形成了一浪低於一浪走勢，不過，在股價見底前，9天RSI已先行在今年5月21日見底，形成了RSI底背馳走勢，當股價成功升破20天線及50天線後，股價逐步反彈，並成功收復整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。預期股價只要能升破9.60港元的阻力，可以繼續反彈並以去年9月的前頂11.50港元。

石藥集團（01093）於今年4月29日至9月21日期間的資金流狀況。

市場預期石藥集團2026年全年每股盈利可以達到0.89港元，按年上升1.54倍，按現價計算的預測市盈率為10倍，遠低於市場同業30倍的歷史市盈率。現時市場上共有23位分析師有對石藥集團有進行調研覆蓋，而目標價範圍為8港元至19港元之間，而目標價的中位數為12.54港元，以現價計算，仍然有約40%的潛在升幅。投資者可以在9.50港元水平買入，只要股價能維持在50天線之上守穩，有望以去年9月高位11.50港元作為目標水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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