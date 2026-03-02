01消息｜恒生銀行跟隨滙豐推定息按揭　首三年定息2.73厘

繼滙豐銀行去年推出低息定按計劃後，今日（2日）再有大型銀行推出低息定按計劃。市場消息透露，恒生銀行自2018年後再重新推出定按。首三年定息2.73%，低於H按息3.25%。



消息稱，對比現時市場上滙豐銀行提供之定息按揭，是次恒生銀行推出之定按計劃在息率及優惠方面基本上一致，但當中沒有5年定息期選擇，僅有3年定息期，而申請期定於5月底截止，比起現有滙豐定按早前已延長之申請期至4月底更長。

恒生銀行推出定息按揭計劃。（鄭子峰攝）

息率暫停滯定按需求上升 料定按比例將升至一成

中原按揭董事總經理王美鳳回應表示，歡迎再有大型銀行推出低息定按，為市場提供更多元化的按揭優惠選擇。近月市場上對於低息定按的需求增加，推動再有大型銀行推出同類低息定按計劃以增加樓按市場的競爭力。減息周期自2024年9月起至今已達一年半，去年10月底銀行減息後P已返回加息前水平，市場H按息自去年10月底至今維持3.25厘，息率暫時處於停滯時期，基於H按息仍會維持現時3.25厘水平一段時間，促使近月低於H按息之2.73厘定息計劃吸引力增加，選擇申請定按的按揭用家有所增加，大型銀行在此時推出同類低息定按可切合用家需求提供更多定按選擇，並藉此增加市場競爭力。

中原按揭董事總經理王美鳳歡迎再有大型銀行推出低息定息按揭計劃，為市場提供更多元化的按揭優惠選擇。（資料圖片）

王美鳳指出，是次恒生銀行加入推出全新定按，提供首三年定息期選擇，定息率為2.73厘，低於現時市場按息主要為3.25厘達半厘（0.52厘）; 以30年期計，每月供款可顯著減少6.4%。

王美鳳續指，基於減息周期已達一年半，儘管仍處減息周期然而美息未來調整空間收窄，目前H按息亦將維持現時封頂3.25厘水平一段時間，現有及最新推出的低息定按可讓按揭用家在息率停滯期先享減息及鎖定數年供款額不變有利預算，加上有關定按客戶照樣可享有銀行提供之現金回贈、定息期後之按息與現有市場H按封頂息水平亦一致，並跟隨市場H按提供短至兩年較具彈性之罰息期。現再有大型銀行推出定按優惠後，定按比例可由目前為5.4%進一步上升，料逐步升至一成或以上至雙位數字。

曹德明指出定息按揭不僅可即時節省更多利息支出，亦能鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來的風險。（公司提供）

經絡料用家每月供款減1401元

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，恒生銀行推出的定息按揭計劃，息率較現時一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，可即時節省更多利息開支。假設貸款額為500萬元、年期為30年，現時銀行普遍H按及P按計劃的息率為3.25厘，每月供款為21,760元；恒生銀行推出的定按計劃，息率固定為2.73厘，每月供款較銀行普遍H按及P按計劃，可減少1,401元（6.4%）至20,359元。

曹德明續指，定息按揭不僅可即時節省更多利息支出，亦能鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來的風險，因此吸引部分非固定收入人士或長線投資（如收租）人士選用。除了新造按揭客戶，早年選用發展商高成數按揭的業主亦可轉按至此計劃慳息。根據金管局住宅按揭統計，今年一月份定息按揭計劃的比例報5.4%，連升5個月，創逾3年（38個月）新高。現時再有銀行推出低息定息按揭計劃，預計定按選用比