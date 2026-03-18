渣打推定息按揭計劃　首三年定息2.73厘看齊滙豐恒生　月慳1401元

繼滙豐及恒生銀行推出定息按揭計劃，另一間大行渣打（2888）亦推出定息按揭計劃，首3年定息2.73厘，期後息率為P-2厘（最優惠利率Prime，P，該行為5.25厘），與滙豐恒生看齊。適用於一手、二手及轉按，但不適用於工商舖、車位或政府居屋，申請期限為今年6月30日。



星之谷料定息按揭佔比會升至10%

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，越來越多銀行推出定息按揭，令業主有更多轉按的選擇，壯大定息按揭在市場上的比率，預期會上升至10%以上。

星之谷莊錦輝。

莊錦輝指，渣打的定息按揭利率與另外兩間銀行一樣，皆為2.73厘，所以現時供樓利率為3.25厘的業主可積極考慮轉按揭慳息，更有機會享有綠色按揭回贈。

他又指，地緣政治因素令美國減息預期延後，有需要申請按揭的客戶不應再坐等減息，改用定息計劃更為實際。

經絡:貸款額500萬樓每月供款可節省逾1400元

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，渣打銀行推出的定息按揭計劃，息率較現時一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，可即時節省更多利息開支。假設貸款額為500萬元、年期為30年，現時銀行普遍H按及P按計劃的息率為3.25厘，每月供款為21,760元；渣打銀行推出的定按計劃，息率固定為2.73厘，每月供款較銀行普遍H按及P按計劃，可減少1,401元（6.4%）至20,359元。

曹德明指。（公司提供）

曹德明續指，受地緣政治問題影響，預計美聯儲上半年將按兵不動。香港方面，今日一個月HIBOR報2.07厘，HIBOR走勢將取決於美國息口及資金流向，預計上半年HIBOR將在2厘至3厘之間反覆徘徊，普遍新造H按的實際息率將維持在3.25厘左右。新造H按的實際息率短期內仍難以跌破封頂位。相比H按，定按不僅可即時節省更多利息支出，亦能鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來的風險，因此吸引部分非固定收入人士或長線投資（如收租）人士選用。除了新造按揭客戶，早年選用發展商高成數按揭的業主亦可轉按至此計劃慳息。

根據金管局住宅按揭統計，今年一月份定息按揭計劃的比例報5.4%，連升5個月，創逾3年（38個月）新高。曹德明表示，現時再有銀行推出低息定息按揭計劃，預計將推高定按選用比率。