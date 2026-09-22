掃地機械人商歡創科技招股　入場費5944元　比亞迪億元撐場｜IPO

機械人板塊無疑是今年的投資焦點，在旺盛的市場資金帶動下，掀起一波內地機械人有關企業赴港上市潮。其中，聚焦掃地機械人空間感知技術的深圳歡創科技（6802）今日（22日）起至週五（25日）公開招股。

該公司計劃全球發行1,158.88萬股H股，近一成於香港公開發售。發售價為每股58.85港元，每手100股，一手入場費5944.35港元，集資淨額約6.15億港元。歡創科技H股預期將於9月30日掛牌買賣，中金公司、國信證券（香港）為聯席保薦人。

值得留意的是，是次招股引入比亞迪（1211）旗下的 Golden Link，以及中潤光學全資附屬公司台灣中潤作為基石投資者，合共認購1.1億港元。其中比亞迪獨佔1億港元，佔基石投資總額逾九成。

去年扭虧轉盈220萬人幣 稱未受FCC禁令影響

財務表現方面，歡創科技2025年全年收入錄得6.13億（人民幣，下同）按年升41.6%；今年首季收入錄得1.96億元，按年再升48.7%。去年扭虧為盈，錄溢利220.1萬元，2024年則同期虧損3137.5萬元。今年首季錄溢利775.7萬元，相對2025年同期虧損666.9萬元。

周琨解釋，去年實現扭虧為盈，主要得益於新產品dToF激光雷達及線激光產品由研發轉化為銷售，提升了整體毛利率。公司銷售收入由2024年的4.3億元增至2025年的6.13億元，其中線激光產品的銷售收入貢獻達1.2億元。被問及美國FCC（聯邦通信委員會）相關禁令的影響時，周琨強調，公司目前的海外訂單及業務運作均未受任何影響。

集資逾六成於研發 拓人形機械人藍海

歡創科技致力於開發空間感知產品，並聚焦于掃地機器人。公司主要向掃地機器人供應空間感知零件，以供其整合至設備中，以此產生收入。據悉，本次融資約65%用於增強研發能力，以強化核心技術及傳感器產品的研發；25%用於提升製造能力；及約10%用作營運資金及一般公司用途。

周琨表示，自2025年起，公司亦加大多元機械人項目的投入，並正積極拓展至人形機械人領域。目前，公司已與多家泳池及割草機械人廠商展開小批量測試，並已取得兩家泳池機械人及一家割草機械人廠商的意向訂單，預計未來將陸續轉化為實際收入。