路透：Anthropic考慮IPO前推新AI模型　對抗GPT-6 Astra強勢

路透社9月18日引述三名消息人士，稱人工智能（AI）企業Anthropic正考慮在IPO前推出一款新的AI模型，以對抗人工智能公司OpenAI自推出GPT-6 Astra以來取得的強勢。



消息人士稱，Anthropic發布新AI模型的潛在計劃旨在應對直接競爭對手帶來的競爭壓力，公司正在評估其安全性，部份討論涉及如何在推出新模型的投資與提高公司盈利能力之間取得平衡，因為利率上升令投資者更加關注錄得盈利的時間。

這張2026年9月4日在法國拍攝的照片中，可以看到一部智能手機的螢幕上，展示着人工智能公司OpenAI旗下GPT-6 Astra人工智能模型的標誌。（Getty）

OpenAI於9月初發布GPT-6 Astra後，獲得企業用戶和開發者的青睞，也令不少潛在IPO投資者開始重新評估Anthropic在AI領域的領先地位，關注OpenAI會否從前者奪取更多市場份額。據企業支出平台Ramp最新數據，GPT-6 Astra約佔企業AI支出的13%，而Anthropic的Claude Fable約佔8%。

不過，路透社引述部份投資者稱，鑑於Anthropic在企業級AI工具市場的領先地位以及撼動大型公司現有供應商地位所需多時，不認為GPT-6 Astra對Anthropic構成重大威脅。

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

報道分析，Anthropic這次潛在的AI新模型發布將考驗公司如何在與OpenAI的競爭中捍衛其企業市場地位，同時保持以安全為先的品牌形象，與競爭對手形成差異。而Anthropic行政總裁Dario Amodei於12日才公開發文，呼籲必須控制前沿AI發展節奏，以規避技術失控風險。