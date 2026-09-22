港交所陳翊庭獲科大頒授榮譽大學院士　讚揚其支持創新驅動企業

香港科技大學（科大）今日﹙22日﹚向五位傑出領袖頒授榮譽大學院士銜，包括他們分別為港交所集團行政總裁陳翊庭、呂鄧黎建築師事務所合夥人及董事黎紹堅、企業家潘異、芝加哥大學斯德本特殊貢獻藝術史教授巫鴻、指揮家余隆博士。

榮譽大學院士頒授典禮由科大校董會主席沈向洋教授和校長葉玉如教授共同主持。

沈教授讚揚五位榮譽大學院士在各自領域成就斐然，對社會發展影響深遠，並一直大力支持大學發展。他表示：「適逢科大慶祝創校三十五周年，今年獲頒榮譽大學院士的傑出人士，均是各自專業領域的翹楚，展現卓越領導才能及非凡成就。除了在專業範疇作出重要貢獻外，他們亦長期擔任科大的顧問、合作夥伴、校友領袖及摯友，一直積極支持大學發展，並協助提升科大的國際影響力。他們豐富的人生閱歷、傑出的成就，以及對卓越的不懈追求，充分體現科大一直秉持的核心價值。我謹代表大學校董會，向各位榮譽大學院士致以最誠摯的祝賀，並歡迎他們加入科大的大家庭。」

葉校長向各位傑出領袖致以熱烈祝賀，並衷心感謝他們多年來對大學的鼎力支持。她表示︰「今天我們向五位卓越非凡的人士致敬。他們在金融、可持續發展、智能製造、中華藝術及音樂等領域均建樹良多，所展現的追求卓越、勇於創新及服務社會精神，與科大的辦學理念高度契合。他們的成就和貢獻不僅為香港增添光彩，更惠及國家以至全球。五位榮譽大學院士在各自領域的領導力、遠見和影響力，充分體現了科大面向未來所秉持的價值與信念。隨着大學邁向新的發展階段，包括積極參與北部都會區建設及籌建新醫學院等重要項目，我們將繼續秉持以人為本、植根文化、服務社會的理念，推動知識創新、培育優秀人才，並為社會創造更深遠和持久的價值。我謹向各位榮譽大學院士致以最誠摯的祝賀，並衷心感謝他們一直以來對科大的深厚情誼和堅定支持。」

談及陳翊庭，科大指，其帶領這家全球舉足輕重的金融機構，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。身為律師、資本市場專家及備受推崇的變革者，她推動多項舉措以提升市場競爭力、支持創新驅動企業，並促進董事會多元共融。陳翊庭亦為科大商學院顧問委員會成員，積極支持未來商界領袖及創新人才的培育。