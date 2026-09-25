滙豐傳再削港員工福利！　明年起取消中高層員工20萬私人會所補貼

滙豐據報將進一步削減員工補貼福利！外電消息稱，滙豐將取消一項為香港員工加入會員制會所提供最高達20萬元入會費補貼的福利，該福利將從明年1月起取消。這項福利面向中層及更高級別的員工，可報銷加入香港會員制會所費用的50%。



英國《金融時報》報道，滙豐將取消一項為香港員工加入會員制會所提供最高達20萬元入會費補貼的福利，該福利將從明年1月起取消。

旨在讓滙豐與恒生的員工待遇更加一致

英國《金融時報》引述消息人士稱，此次取消福利的對象，包括中階金融專業人士的銀行家及其更高級別的員工。據透露，此舉旨在讓滙豐與恒生的員工待遇更加一致。

會員制俱樂部是香港社交和職場生活中傳統組成部分，常被用作商務會議或周末與家人共度時光的場所。這項福利是滙豐吸引銀行家來港工作所提供的一攬子待遇之一。在香港，加入會員制俱樂部通常需支付高額入會費，此外還需繳納月費及其他費用。

滙豐：以具競爭力的方式投資於員工

滙豐發言人表示，集團致力於以具競爭力的方式投資於員工，滙豐和恒生在香港的員工可享有廣泛的學習和發展機會，以及具競爭力的福利待遇。

除取消香港會員制會所入會補貼，早前彭博報道，滙豐取消向香港新進員工及調職到香港的員工提供子女學費補助。該福利可報銷95%的子女學費，每名子女就讀小學每年最高可獲22萬元，就讀中學則最高可獲30萬元。