定期存款｜港元拆息升銀行爆加定存息戰　華僑1年期3.5厘全港最高

美國聯儲局啟動三年來首次加息，但中東戰局待穩定，油價持續攀升及通脹壓力下，市場預計聯儲局將進一步加息，令美國債收益率也繼續攀高。港元拆息今日全線上升，當中與樓市相關的1個月拆息連升3日至近3厘，1年期升近4厘。港銀紛紛上調或推出高息定存優惠搶客，不少並屬於長息。當中華僑銀行推出私人客戶12個月定存息3.5厘優惠，為目前全港最高的1年期港元定存。



港元拆息今日全線上升，1個月拆息連升3日至近3厘，港銀紛紛上調或推出高息定存優惠搶客，華僑銀行推出私人客戶12個月定存息3.5厘優惠，為目前全港最高。

WeLab Bank18個月及南洋商業銀行3年期3.1厘 全港最高

另外，數字銀行WeLab Bank 也將18個月定存年利率，由3.05厘加至3.1厘，起存額僅為10元。而南洋商業銀行也上調超長年期定存年利率，當中3年期達3.1厘，起存額為1萬元。兩者均分別為全港最高的18個月及3年期定存息。而2年期最高定存息，則為Mox Bank的3.2厘，需為50萬元新資金。

華僑銀行推出1年期定存息3.5厘優惠，為宏富理財私人客戶的新資金定存息，6個月3.3厘。富邦銀行最新將12個月定存息也加息至最高3.45厘，6個月及9個月新資金定存也有3.3厘年利率，100萬元起存。

平安數字銀行1年期3.45厘 起存額僅100元

低門欄高息優惠方面，平安數字銀行將1年期定存息加至3.45厘，僅100元起存，6個月也有3.1厘。另一家數字銀行大象銀行則將1年期加至3.25厘，1000元起存，9個月也加至3.1厘。

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月拆息連升3日，升3.36點子至2.99048%，是1月以來最高。短線拆息方面，隔夜拆息升1.12點子至2.72786%，1星期拆息升7.73點子至3.20071%，2星期拆息升6.55點子至3.07839%。中長線拆息方面，3個月拆息升2.91點子至3.23339%，6個月拆息升1.42點子至3.51423%，12個月拆息升3.63點子至3.97988%。