無視「下跌三角旗形」吃虧　要交學費真不少｜聶振邦

今次是談「三角旗形」第三回，於開展「旗形」小系列時表示包含四種形態，於「上升旗形」和「下跌旗形」以外，實則「三角旗形」為兩種形態，分別是「上升三角旗形」和「下跌三角旗形」，上回分享的中國海外發展（0688）的案例，是出現「上升三角旗形」。事實上，從2024年3月初至5月底，以此股作技術走勢解說相當不俗，上回參考日線圖，以3月28日至4月24日的股價走勢，劃出兩條輔助線從而指出「上升三角旗形」的出現。不過若大家有印象，早前解說另一圖表形態時，也用上此股的案例。



「三角形」、「楔形」和「旗形」交替出現情況普遍

當時在探討「上升楔形」，參考2024年4月26日至5月22日的股價走勢，實則從4月18日至5月3日此股見十一連升，累升37.63%（11.32 → 15.58元)，驟眼看來處於強勢，卻於踏入七連升之際，悄然進入整固期，並由之前整固後傾向利好的「上升三角旗形」，轉為整固後傾向利淡的「上升楔形」。除了讓我們看到股價走勢可以隨時逆轉，投資要有做好風險管理的警覺性之外，亦帶出「三角形」、「楔形」和「旗形」常見，並且交替出現情況普遍，上述是見「旗形」後配合「楔形」；其實見「楔形」配合「旗形」，或是「三角形」，同樣隨處可見。

龍湖集團案例解說

回看今次主題「三角旗形」，之前表示此形態出現傾向延續整固前走勢，所以論到「下跌三角旗形」，代表整固前股指或個股在下行。以龍湖集團（0960）為例，2023年11月24日高見15.68元，為9月20日來最高，出現這超過兩個月高位後股價回落，至12月11日低見11.80元後有反彈跡象。於12月12和15日分別高見12.96和13.30元，回到12月初水平。然而，自12月18日起股價走勢反覆，於12月18、28和29日分別高見13.18、12.84和12.78元，相對12月15日高見13.30元，形成一頂低於前一頂走勢，能劃出左至右從上而下的頂線。

龍湖藍海引擎產業園。（longfor.com）

跌出整固區投資者應果斷沽貨

另若以2023年12月12日低見11.90元，相對12月19至22日低位分別是12.06、12.10、12.16和12.18元，則見一底高於前一底走勢，能劃出左至右從下而上的底線，連同上述頂線，形成「三角旗形」的整固形態，配合整固前股價下行，確認當時出現「下跌三角旗形」。隨著於2024年1月2日跌逾7.00%，為2023年7月25日以來最大單日跌幅，並且跌出整固區，意味著整固完畢，股價再度尋底。對於已持股的投資者來說，視為離場訊號出現，配合之前整固期為12月12至29日歷時超過兩週，賣方已見充裕日子「回氣」，投資者應果斷沽貨。

結果踏入2024年的跌勢綿長，從1月3至29日歷時超過三週，較上述整固期更長。大家不妨對照上回的案例，整固期與之後上揚歷時相若，故此可將整固期的時長，作為之後單邊走勢的時長參考。對於上述的龍湖集團，整固期超過兩週，代表之後股價下行歷時亦不少於兩週，所以在整固期前已持股的投資者，繼續持股觀望絕不合適。最終股價於1月29日收報7.92元，近乎全日低位7.86元，為2012年1月9日以來最低收市位，創逾十二年低。相對1月2日收報11.62元，不足一個月累跌近32.00%，事後證明無視「下跌三角旗形」出現後市利淡，要交學費真不少！

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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