黃金周關注旅遊平台股｜伍禮賢

繼早前攜程被罰後，上周美團酒旅、同程旅行、途家、飛豬等四家線上酒店旅遊預訂平臺亦因涉嫌相關違法行為被北京市市場監督管理局立案調查。但消息公佈當日，相關上市企業股價並未出現太大衝擊，反映自攜程受查開始，市場對新一輪調查亦具一定心理準備。而利淡消息反而一定程度上降低投資者對不明確性的憂慮。



適逢「十一」黃金周長假期即將到來，由於今年中秋、國慶僅隔3個工作日，請3日放13假期的超長模式，刺激內地長線旅遊市場。黃金周歷來是出行與旅遊的高峰期，在政策大力支持「豐富業態場景」的背景下，預計今年黃金周的旅遊市場將呈現「更重體驗、更高頻次」的特徵。筆者認為提振受惠板塊將包括攜程集團（9961.HK）、同程旅行（780.HK）、美團（3690.HK）。

攜程集團（9961.HK）作為高端度假與跨境旅遊的領航者。今年黃金周中高端客群對於「沈浸式、訂製化」深度體驗的需求尤為強烈。攜程憑藉在高品質酒店、機票以及海外旅遊資源的絕對壁壘，將顯著受益於出境遊的高速復甦與國內長線主題遊（如新疆、西藏等深度線路）的旅遊吸引日增。

黃金周歷來是出行與旅遊的高峰期，在政策大力支持「豐富業態場景」的背景下，筆者認為提振受惠板塊將包括攜程集團、同程旅行、美團。（資料圖片）

攜程集團2026年上半年中期業績中，淨營業收入合計318.71億元（人民幣，下同），按年增11.15%；純利4,100萬元，按年急挫99.55%；每股基本盈利0.06元。筆者認為反壟斷處罰所帶來純利大跌的情況僅屬一次性。同時集團持續推進自研人工智能應用，其AI旅遊助手的應用也進一步拉高了用戶轉化率與客單價，有望成為推動新增長的支撐點。

同程旅行（780.HK）是內地下沉市場與大眾旅遊的流量贏家。在「高頻次」的出行趨勢下，二三線及以下城市的「小眾目的地」旅遊熱度持續攀升。同程旅行2026年上半年中期業績中，累計營業收入達 99.93億元，按年增加 10.5%；純利達14.11億元，按年上升 7.67%。筆者認為其依託微信生態的穩定流量，以及在微信小程式、線下客運站等多元場景的深度滲透，能精準捕捉非一線城市居民的返鄉及周邊出遊需求。其機票加酒店、火車票加景區等高性價比「套票」模式，更完美契合了當前大眾市場理性且注重體驗的消費心態。

國務院《擴大消費「十五五」規劃》實質性地確立了文旅與服務消費在民眾經濟中的核心戰略地位，行業亦能長遠受惠。（新華社）

美團（3690.HK）乃本地生活與「萬物到家」的絕對核心。隨著黃金周期間「即時零售」與本地餐飲、娛樂場景深度結合，美團憑藉「吃喝玩樂」的一站式履約能力，將全面捕捉本地遊、周邊遊帶來的即時性消費需求。其「神會員」體系的升級與異地商圈聯動，預計將大幅提升跨區域消費的轉化率。集團2026年第二季業績收入錄得1,046.43億元，按年增長14.4%；純利約21.55億元，按年大升約4.9倍。筆者相信在內地反內卷政策效用漸見成效，對美團的往後發有利好作用。

若然長期來看，國務院早前同意的《擴大消費「十五五」規劃》，明確提出到 2030 年社會消費品零售總額達到 60 萬億元人民幣左右的戰略目標，《規劃》中明確將文旅服務消費置於突出位置。料《規劃》不僅為內地經濟增長注入了長遠的強心針，更實質性地確立了文旅與服務消費在民眾經濟中的核心戰略地位，行業亦能長遠受惠。

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