證監中秋獻新猷　中環茶記教防騙　黃天祐︰問問點解著數會搵我？

適逢中秋佳節，證監會今天（25日）首次在一家茶餐廳展開投資者防騙教育活動，將實用的防騙訊息帶進香港其中一個最具代表性的日常生活場景，別具新意。證監會主席黃天祐即場教路，提供防騙「三問」。



證監會獻新猷，首次在一家茶餐廳展開投資者防騙教育活動。﹙黃文琪攝﹚

首度進駐茶餐廳 防騙訊息融入日常

為期一個月的活動於貳號冰室的中環分店舉行，今天的啟動禮由財政司副司長黃偉綸、聯同證監會主席黃天祐及行政總裁梁鳳儀主持。

是次投資者防騙教育活動旨在協助公眾更有效地識別常見投資騙局及欺詐風險，並培養一個在作出投資前簡單而重要的習慣：透過證監會的持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊，以及警示名單，查核相關人士或機構的背景及持牌狀況。

儘管詐騙活動及投資者教育日益透過網上渠道進行，但茶餐廳仍是為人熟悉的聚會場所，社會各階層人士會在此相聚，交流意見，閒話家常。證監會希望透過把實用的防騙訊息融人這個日常生活場景，讓投資者教育更趨普及，同時鼓勵公眾善用證監會的網上投資者教育資源。

左起︰ 財庫局副局長陳浩濂、證監會主席黃天祐、財政司副司長黃偉綸、證監會行政總裁梁鳳儀及立法會議員李惟宏。﹙黃文琪攝﹚

茶餐廳落單咁精明 投資點解會中招？

證監會主席黃天祐表示，選擇在茶餐廳舉行防騙活動意義深遠，因茶餐廳反映香港市民文化：「精益求精、精打細算、非常講究」。

他舉例，市民落單時會講明凍檸茶少甜、少冰，煎蛋多士要飛邊，轉出前一丁可能加五元，「大家對於加幾蚊雞呢樣嘢，已經非常之精明同埋好講究」。

不過，他指這種精明在投資時往往出現很大反差，容易令人受騙。近年不少投資騙案受害人因一時疏忽，被騙走多年積蓄，甚至退休金，情況令人痛心。

黃天祐即場教路 提防騙「三問」

黃天祐即場提出防騙「三問」：第一，「你係邊位？」要核實對方及機構身份；第二，買入的產品回報來源、風險在哪裡，要清清楚楚；第三，亦是最重要，「點解著數會搵我？」若聲稱穩陣、零風險、高回報，便不合常理。他強調，騙徒最怕市民「停一停、諗一諗」。

他續說，防騙不只是市場責任，證監會會繼續透過投資者教育、公眾宣傳、跨界合作及有效執法，多管齊下打擊金融騙局；但最重要第一道防線始終是市民自己，「因為啲錢係自己荷包」。

他以一句說話總結：「一杯奶茶可以走甜，警覺唔可以走甜；投資前問多句，轉賬前查多幾次，騙徒就冇咁容易得手，亦都唔會成為水魚！」

為期一個月的防騙活動於貳號冰室的中環分店舉行。﹙黃文琪攝﹚

黃偉綸：釣魚騙案有上升趨勢

財政司副司長黃偉綸表示，政府近年非常努力打擊騙案，上半年約有超過20600宗騙案，57%是網上騙案，但相關個案較去年同期下跌18%，特別是網上詐騙或網上求職詐騙，跌幅相當顯著。

不過，他提醒「釣魚」騙案有上升趨勢，提醒市民做決定前要「停一停、諗一諗」。