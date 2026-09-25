銀建國際遭證監指示停牌　逾10億貸款被轉移至主要股東及關連方

證監會表示，已根據《在證券市場上市規則》第8(1)條指示香港聯交所，自今日﹙25日﹚上午9時正起，暫停銀建國際(00171)的股份交易。行動源於就銀建國際在2021年3月至2023年12月期間批出多筆合共約20億元的無抵押貸款所展開的調查。

調查所得的資料顯示，超過10億元、即約佔該等貸款總額的63%的款項，已透過一連串迅速進行的後續轉賬，被間接轉移至銀建國際當時的主要股東或其關連方。這令人嚴重質疑宣稱的借款人是否該等貸款的真正受益人，以及該等貸款是否具有任何真正的商業目的。

證監調查亦發現，有證據顯示銀建國際就該等貸款所進行的盡職審查及信貸評估並不足夠。

證監會已就調查所得證據而引起的重大關注向銀建國際提出，讓該公司有機會作出回應。然而，銀建國際未能以令人滿意的方式處理證監會的關注事項。尤其是，該公司未能就批出該等貸款的商業理據作出解釋。

鑑於證監會就銀建國際財務狀況提出的關注事項事關重大，證監會認為暫停銀建國際股份的交易，對維持一個有秩序和公平的市場及保障投資大眾的利益是有需要或合宜的。

證監會稱，調查仍在進行中。