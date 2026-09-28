10.1國慶優惠｜富衛請搭天星小輪　附免費食添好運招牌叉燒包攻略

【十一黃金周／國慶節／飲食優惠】 十一國慶將至，富衛保險（「富衛」）宣布，將於今年10月1日再次舉辦「富衛國慶天星小輪免費乘船日」，邀請全港市民及旅客免費乘搭往返尖沙咀及中環的天星小輪。

富衛稱，去年首度舉辦的免費乘船日廣受歡迎，現再次透過標誌性的天星小輪及維港體驗，與大眾在璀璨景致中齊賀國慶。

另外，作為國慶節慶活動的一部分，富衛更首次與連續17年入選《米芝蓮指南》的添好運合作，推出「十一黃金周 請你食個包」活動，一同品嚐招牌「雪山叉燒包」及贏取豐富獎賞。富衛稱，由即日起至10月7日，參加者只需到訪3間指定添好運店、在社交平台小紅書關注「富衛保險FWD」及「添好運」帳號、發布筆記及加上相關標籤，即有機會免費換領雪山叉燒包、獲得添好運餐飲禮券，以及贏取終極大獎iPhone 17 Pro（256GB）智能手機。

雪山叉燒包。

續支持國際及本地音樂演出

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「天星小輪承載著不少香港人的珍貴回憶，亦是不少旅客認識香港的重要一站。富衛植根香港近50載，一直致力透過多元活動連繫社區。今年再次舉辦『富衛國慶天星小輪免費乘船日』，以及與本地知名餐廳合作，希望為更多市民及旅客帶來別具香港特色的體驗，為大眾創造更多保險新體驗。」

另外，富衛稱，未來數月，將繼續支持國際及本地音樂演出、潮流娛樂及節日獨特體驗，包括韓國天團BIGBANG的世界巡迴演唱會香港站、韓國超人氣女團MAMAMOO香港站演唱會、本地樂壇實力唱將許志安個人演唱會，以及與香港海洋公園攜手呈獻首次登陸香港、由全球知名音樂人王嘉爾主理及擔任創意總監的原創奇幻IP「Under the Castle」的哈囉喂限定活動「Under the Castle驚嚇體驗」，與大眾盡情享受生活每個精彩時刻。