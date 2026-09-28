太子集團丨陳志持股55%　坤集團面臨退市　停牌前市值僅1.2億！

由太子集團創始人陳志控股的坤集團(0924)將被除牌！據該公司公布，公司上周五接獲聯交所函件，當中表示上市委員會決定根據上市規則取消公司股份的上市地位。



陳志目前持有坤集團55%股權。陳志涉在柬埔寨經營詐騙園區，高等法院5月批准律政司申請，向陳志等42人及公司申請限制令，凍結合共89.3億元資產，包括存款、物業和股票。不過，坤集團當時指出，高院對陳志限制令，與公司無任何關聯。

美制裁風險對公司業務造成嚴重影響

坤集團通告最新稱，在作出其決定時，上市委員會認為，美國當局所施加的制裁及由此產生的制裁風險已對公司業務造成嚴重影響。上市委員會進一步認為，公司未能證明其根據第2.03條仍適合上市，並作出結論，認為根據第6.01(4)條取消其上市地位乃屬恰當而合理。

2026年9月21日，無人機拍攝的柬埔寨電訊詐騙「8號園區」，該地據報與太子集團有關聯。（Reuters）

最快下月13日除牌

倘坤集團決定不要求上市覆核委員會作出覆核，則股份的最後上市日期將為下月12日，及股份將於下月13日上午9時起取消上市。董事會正向其顧問尋求意見，並正考慮是否提出請求，將該決定轉交聯交所上市覆核委員會作出進一步覆核。

股份已自今年7月24日下午1時起停牌，並將繼續暫停買賣，直至公司刊發復牌公告，處理聯交所規定的事項為止。

坤集團停牌前市值僅1.24億元，每股報0.124元。