太子集團調查｜「共謀者二號」陳星身份曝光　曾涉足香港電影

在柬埔寨經營詐騙園區的太子集團去年遭美英制裁後，主腦陳志及幕後大佬胡小偉，分別被引渡到中國和美國，正待後續的司法程序。美國去年的起訴書，列出八名無公開姓名的「共謀者」，國際調查新聞機構「OCCRP」與新加坡《海峽時報》調查確認，其中「共謀者二號」為涉足娛樂事業的陳星（CHEN Sokly）。《香港01》發現，他旗下的公司有投資香港電影《拆彈專家2》，以及台灣音樂節目《聲林之王》。



【太子集團陳志調查・專頁】

太子集團關聯的毛里求斯上市公司「Merit Wise」（明睿），執行董事兼股東陳星（CHEN Sokly）。圖片可見，他的名牌用原有國語拼音名字「CHEN Xing」。（Merit Wise網站）

主導風險控制 收買中國官員

根據總部設於荷蘭阿姆斯特丹的「有組織犯罪和貪腐報道項目」（Organized Crime and Corruption Reporting Project / OCCRP），以及新加坡《海峽時報》（Straits Times）聯合調查報道，陳星（Chen Sokly）就是2025年10月美國針對太子集團陳志起訴書中的「共謀者二號」（Co-conspirator-2）。

起訴書指，「共謀者二號」擔任太子集團執行者，主導風險控制，使用腐敗和暴力手段，維持太子集團在詐騙領域的主導地位，並指控他負責收買中國官員；又引述他指，2018年太子集團透過殺豬盤詐騙和相關非法活動，每日賺取3,000萬美元。

陳星英文名原為「CHEN Xing」，原持有中國護照。（網上圖片）

柬埔寨政府文件顯示，陳星（CHEN Xing）2017年歸化為柬埔寨公民時，英文名改名為「CHEN Sokly」。（柬埔寨政府文件）

上海出生 擁多國護照

陳星英文原名是「CHEN Xing」，1986年上海出生，2017年底歸化為柬埔寨公民，英文改名為「Chen Sokly」，擁有柬埔寨、塞浦路斯護照。

陳星擔任多間太子集團相關公司的董事，亦有與多名被制裁的人士，共同擔任關聯公司董事。他又用「Martin Chen」的英文名，以英國超級遊艇公司Sunseeker亞洲分銷商的名義，出席新加坡的活動和接受訪問。

2018年7月，陳星（Chen Sokly）用「Martin Chen」的英文名，以英國超級遊艇公司Sunseeker亞洲分銷商的名義，出席新加坡的活動和接受訪問。（Sunseeker Singapore）

新加坡、美國、毛里求斯開設多間公司

2017年，陳志在柬埔寨成立「Awesome Global Investment Group」（傲勝國際投資集團），2018年陳星擔任該國一系列「傲勝」公司的董事長，並在新加坡、美國、香港開設多間「傲勝」系公司。

太子集團的官網，曾將「傲勝」列為旗下子公司。傲勝已刪除的官網介紹，該集團投資會所、卡拉OK、餐飲、旅行社、電訊等業務。

陳星亦在柬埔寨開設「Martin Capital」資產管理公司，並在美國、新加坡成立「M Capital」公司；他開設的Oceanic Opportunity Fund PCC基金，曾為被制裁的太子銀行（Prince Bank）提供超過5000萬美元貸款。

「傲勝」集團CEO、新加坡人PEK Evelyn Hoon Chih，2019年3月出席柬埔寨金邊慈善活動。（新聞稿圖片）

集團CEO曾任香港上市公司高層

「傲勝」集團CEO、新加坡人PEK Evelyn Hoon Chih，曾擔任香港上市的博彩公司首席市務官（CMO）。翻查新加坡法庭資料，她於2023年被控違反《僱用外來人力法令》（Employment of Foreign Manpower Act）。

2018年，陳星與新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff），成立在毛里求斯註冊公司「Meritwise Group Public」（明睿集團）。明睿集團曾在毛里求斯上市，2022年底因無法提交年報業績而退市。

《香港01》6月報道，明睿集團已刪除的網站，曾列出管理層名單，多人曾任太子集團高層，以及被美國制裁。

其中主席張剛耀曾任太子集團台灣公司負責人，遭指控黑吃黑被台灣通緝；執行董事兼股東代德文（DAI An），被美國列入第二輪制裁名單，曾任柬埔寨太子寰宇地產集團高層；非執董熊華軍（XIONG Huajun）是「匯旺」在加拿大公司的董事；非執董陳秀玲（CHEN Xiuling）是太子集團財務總管，遭新加坡通緝。

「Merit Wise」（明睿）的管理層。獨立非執董Andy Hongbobo LEE（左一）、執行董事兼股東代德文（DAI An）（左二）、主席張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff）（左三）、非執董熊華軍（XIONG Huajun）（右二）、執行董事兼股東陳星（CHEN Sokly）（右一）。（Merit Wise網站）

香港關聯公司由台灣人任董事

陳星的關聯公司，亦有在香港開設公司。根據香港公司註冊處紀錄，香港有「傲勝國際服務（香港）有限公司」（Awesome International Services Co., Limited）、「傲世娛樂文創有限公司」（Wowstar Creative Entertainment Co., Limited）。兩間公司均由一名台灣人賓智涵（PIN Chih Han）曾經擔任董事，他也是台灣註冊的「傲世娛樂文創」董事。

根據「明睿集團」的上市公司文件，「Wowstar」（傲世）是陳星旗下的公司。

2018年11月，梅蘭芳京劇團到柬埔寨金邊演出，主辦單位是「傲勝」（Awesome Global）和「傲世娛樂」（Wowstar One），台灣人賓智涵有出席活動。

傲世娛樂亦有投資香港和台灣的影視娛樂。2018年該公司投資台灣音樂電視節目《聲林之王》，賓智涵以贊助商傲世文創娛樂董事長身份出席記者會。

投資《拆彈專家2》

根據公司2019年5月的新聞稿，「傲世娛樂」公布戰略投資由劉德華、劉青雲主演反恐題材電影《拆彈專家2》，該公司是以「聯合投資」的形式參與。據當時娛樂報道，「傲世娛樂」列為電影的聯合出品方之一。

傲世娛樂亦為2019年11月王力宏香港紅館演唱會的主辦方之一，當年最終因社會運動取消。傲世娛樂的instagram專頁亦無再更新。

被美國列入第二輪太子集團制裁名單的方智振（FANG Zhizhen），是中國內地在逃人員，同樣牽涉2014年陳志、胡小偉的「騎士小組」私服黑客案。（新京報）

從中國在逃疑犯手中購入洛杉磯豪宅

陳星在新加坡和美國都購入多處豪宅，其中一處位於洛杉磯的豪宅，賣家是被美國列入第二輪太子集團制裁名單的方智振（FANG Zhizhen），美國指控方牽涉太子集團用於洗黑錢的網上支付公司。

方智振1987年在浙江義烏出生，《新京報》2016年報道，他是內地在逃人員，同樣牽涉2014年陳志、胡小偉的「騎士小組」私服黑客案。

陳星據報目前身處美國。美國財政部發言人拒絕回應，為何陳星不在制裁名單。《香港01》記者曾嘗試聯絡陳星，但無回應。

2026年6月23日，美國新一輪制裁太子集團相關人士及公司，公布制裁人士的相片。包括胡小偉（HU Xiaowei）、何浩銘（HO Ho Ming）、江嘉安（KONG Ka On）、李煇（LI Hui）、邱東（QIU Weiren）、代德文（DAI An）、方智振（FANG Zhizhen）、陳波（CHEN Bo）。（美國制裁文件）

美國新增太子集團制裁人士及詳情 資料來源：美國財政部、香港01記者整理 胡小偉 HU Xiaowei 又名：CHEN Xiaoer 陳小二、WU An Ming 胡晏銘、HU Shi。 中國江蘇出生。 更新制裁內容，確認他有多個化名、多本護照。 陳波 CHEN Bo 中國出生，擁有柬埔寨、瓦努亞圖、緬甸護照。 至少六間太子集團跨國犯罪組織公司的董事；香港公司「九璽雲四號租賃有限公司」（Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited）董事；柬埔寨CCU商業銀行大股東。 代德文 DAI An 中國湖北出生，擁有柬埔寨、塞浦路斯、瓦努亞圖護照。 太子集團高層，曾任柬埔寨太子寰宇地產集團高層。 方智振 FANG Zhizhen 中國義烏出生，擁有中國護照。 牽涉太子集團用於洗黑錢的網上支付公司。 何浩銘 HO Ho Ming 香港出生，擁有香港護照及身份證。 胡小偉關聯公司「東儲證券」（China Reserve Securities）、「東融財富」（Future Wing Financial Company）、「Future Oasis」高層。 江嘉安 KONG Ka On 香港出生，擁有香港護照及身份證。 胡小偉關聯公司「Future Cosmos」高層，控制香港公司「Tycoon Yachts (HK) Limited」，及11家總部位於英國的公司。 李煇 LI Hui 香港出生，擁有香港護照及身份證。 胡小偉關聯公司「Future Wing」高層。 羅平華 LUO Brendon 中國湖南出生，擁有塞浦路斯護照。 太子集團詐騙園區主要投資者。 陳志全資擁有尖沙咀金巴利道68號大廈中，已結業餐廳「P」的公司董事。 邱東 QIU Weiren 中國福建出生，擁有塞浦路斯、聖基茨和尼維斯護照。 太子集團詐騙園區主要投資者。 曾任香港上市公司「致浩達」執行董事。

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