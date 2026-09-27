澳洲傳召奧特曼、阿莫迪解釋AI失控　OpenAI已暫停最新模型訓練

近期多宗人工智能失控事件曝光，OpenAI已宣布暫停最新AI模型訓練。同時，澳洲AI調查負責人9月27日表示，參議院已傳召OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）和Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）解釋事件。



澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）透露，OpenAI代理曾入侵當地醫療系統，所幸無敏感資料外泄。外媒早前亦披露多宗AI代理越界操作，包括進入美國教育部、證監會等政府網站、擅自搜尋並轉發公開資料。

OpenAI在聲明中表示，只有「確保採取保障措施」後才會重啟模型訓練，又補充預告，隨著AI發展中出現的其他問題，預計還會叫停模型開發。

2026年9月23日，美國紐約聯合國總部，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席有關人工智能（AI）的聯合國安理會會議時，聆聽別人發言。（Reuters）

報道指，奧特曼和阿莫迪已收到書面傳召，將出席周四（10月1日）在坎培拉舉行的聽證會上面對質詢，並對AI發展和監管問題進行討論。

針對AI安全問題，業界與立法者呼籲放慢研發、建立安全機制。與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）雖同意交流AI風險資訊，但表明美方不會停止AI發展步伐。