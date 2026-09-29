證監警示赤泥坪地產投資項目為可疑產品　涉「Ken Sir」呂宇健

呂宇健最近疑似被證監會點名！證監會於8月25日將「茂勤有限公司 — 赤泥坪物業投資項目」列入「可疑投資產品」警示名單，披露營運者及推廣者包括「呂宇健」、「茂勤有限公司」及「寶庭資產管理有限公司」，並指茂勤及寶庭資產均由呂宇健直接及／或間接控制。據悉，該「呂宇健」與人稱「Ken Sir」的金融人士為同一人。



證監會警示赤泥坪地產投資項目為可疑產品

該項目涉及疑似由呂宇健集中管理沙田赤泥坪第42區多個地段及相關物業，證監會表明該等投資產品未獲認可向香港公眾發售。

證監會警示名單將「茂勤 — 赤泥坪物業投資項目」歸類為「房地產相關」。據官方備註，項目涉及赤泥坪第42區第765及766號地段內92A及92B號的地下、一樓、二樓及天台，以及第42區第1號餘下地段和第42區第2、4、5、6、7及9號地段的相關物業。

證監會「可疑投資產品」名單的定義為：表面上具備《證券及期貨條例》下所界定「集體投資計劃」或「結構性產品」的某些特點，但未獲證監會認可向香港公眾發售的投資產品。根據該條例，除非依法獲得豁免，否則向香港公眾發售的集體投資計劃必須獲證監會認可，非認可產品通常只可銷售予專業投資者。

證監會警示名單將「茂勤 — 赤泥坪物業投資項目」歸類為「房地產相關」。（網頁截圖）

Ken Sir呂宇健持股「寶庭系」公司

證監會公告僅列明營運者為「呂宇健（香港）」、茂勤有限公司 (香港)及寶庭資產管理有限公司 (香港)，但未有進一步披露其別名或身份證明。然而，公開記錄顯示，市場活躍人士「Ken Sir」呂宇健與「寶庭系」存在明確關聯。

翻查鉅京控股（8450）最近披露的公司資料報表，披露呂宇健持股64.98%，其中45.98%由寶庭管理有限公司持有，報表附註明確指出「寶庭管理有限公司全部已發行股本由呂宇健先生實益擁有」。

Ken Sir早年以「業主會」起家，曾組織「滙豐小股東權益大聯盟」要求滙控分拆。（資料圖片）

從業主會起家到轉戰創仔

Ken Sir早年以「業主會」起家，曾組織「滙豐小股東權益大聯盟」要求滙控分拆，其後他先後入主傳承教育（8195）、簡樸新生活（8360）及鉅京控股（8450）三家GEM上市公司，成為話事人。

鉅京控股近期與鍾培生合作開設號稱「全球最大卡牌中心」的HKTCG，惟藥妝零售商龍豐集團（2290）以更低售價及現貨供應搶先出貨，令一批已付款買家表達不滿。

《香港01》已向Ken Sir查詢上述事件，但尚未收到回覆。