Ken Sir呂宇健沽貨！380萬沽荃灣中心天台戶　14個月賺25%｜多圖

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，再次獲利沽貨。呂宇健最新以380萬元沽出荃灣中心連天台特色戶，成交呎價10,734元。持貨14個月轉手帳面賺約76萬元，扣除入市基本使費料實賺近70萬元。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心1座高層連天台特色戶，實用面積354平方呎，屬兩房間隔， 新近以380萬元沽出，呎價約10,734元。

至於，新買家為外區客人，一直在市場尋覓心水單位。因眼見上址附設全新裝修，能省卻搬遷成本及時間，加上連天台特色戶屬區內極少放盤，考慮後決定購入單位作自用用途。

↓↓荃灣中心1座高層連天台特色戶↓↓

+ 2

14個月帳面升值76萬

至於，原業主為資深投資者Ken Sir呂宇健，於2025年6月以304萬元購入上述單位，持貨至今約14個月，現轉手帳面獲利76萬元，單位期內上升約25%。如扣除入市時的代理佣金及印花稅，料實賺近70萬元。

資深投資者Ken Sir呂宇健。

荃灣中心。（林振華攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。