Ken Sir呂宇健沽貨！380萬沽荃灣中心天台戶 14個月賺25%｜多圖
撰文：黃祐樺
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人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，再次獲利沽貨。呂宇健最新以380萬元沽出荃灣中心連天台特色戶，成交呎價10,734元。持貨14個月轉手帳面賺約76萬元，扣除入市基本使費料實賺近70萬元。
美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心1座高層連天台特色戶，實用面積354平方呎，屬兩房間隔， 新近以380萬元沽出，呎價約10,734元。
至於，新買家為外區客人，一直在市場尋覓心水單位。因眼見上址附設全新裝修，能省卻搬遷成本及時間，加上連天台特色戶屬區內極少放盤，考慮後決定購入單位作自用用途。
↓↓荃灣中心1座高層連天台特色戶↓↓
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14個月帳面升值76萬
至於，原業主為資深投資者Ken Sir呂宇健，於2025年6月以304萬元購入上述單位，持貨至今約14個月，現轉手帳面獲利76萬元，單位期內上升約25%。如扣除入市時的代理佣金及印花稅，料實賺近70萬元。
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