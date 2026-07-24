Ken Sir呂宇健再有斬獲！429萬短炒浪翠園兩房　5個月實賺逾71萬

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，再次獲利沽貨。呂宇健最新以429萬元沽出深井浪翠園一伙高層兩房戶，成交呎價8,864元。持貨5個月轉手帳面賺約79萬元，扣除入市基本使費料實賺逾71萬元。



美聯物業分行高級營業經理鄭志浩表示，是次成交單位為深井浪翠園一期3座高層C室，實用面積約484平方呎，屬兩房間隔，望開揚景，附連全新裝修。單位最初以429萬元叫價放盤，最終以「零議價」沽出，呎價約8,864元。

至於，新買家為外區上車客，經實地睇樓見單位可即時入住，省卻翻新時間與成本，決定購入自住。

青龍頭浪翠園。

Ken Sir 呂宇健短炒5個月 扣使費料實賺逾71萬

至於，原業主為人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，在2026年2月以約350萬元購入上述物業，持貨至今約5個月，是次轉手帳面獲利約79萬元，單位期內升值22.6%。如扣除入市時的代理佣金及印花稅，料實賺71.2萬元。

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