Ken Sir呂宇健又沽貨！400萬沽荃灣中心兩房　15個月帳賺逾一球

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，早前趁樓價大幅回調時多次撈貨，近期獲利沽貨。呂宇健最新以400萬元沽出荃灣中心一伙高層兩房戶，成交呎價12,345元，較2025年4月份買入價298萬元，帳面大幅升值約34.2%。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心5座高層E室單位，實用面積324平方呎，屬兩房間隔， 新近以400萬元沽出，呎價約12,345元。

↓↓荃灣中心5座高層E室單位↓↓

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單位設全新裝修 Ken Sir帳賺逾一球

至於，新買家為本地上車客，因看中單位附設全新裝修，加上望正南望開揚荃灣市街景，遂決定購入自住。另據網上銀行估價資料，上述單位滙豐銀行估價為403萬元，即最新成交價較估價微高0.75%。

至於，原業主為資深投資者Ken Sir呂宇健，於2025年4月以298萬元購入上述單位，持貨至今約15個月，現轉手帳面獲利102萬元，單位期內上升約34.2%。

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