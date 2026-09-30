DFI零售沽美心股權、接手星巴克業務　伍氏家族支付3.4億美元

DFI零售集團與由伍氏家族控制的香港食品公司今日（9月30日）宣布，雙方就美心食品有限公司，以及旗下附屬業務的持股達成協議，展開重大業務調整，開啟「各自主導業務發展的新階段」。



是次重組，如同「分家」，焦點在於美心旗下星巴克特許經營業務Coffee Concepts 的所有權益將移交至DFI零售集團旗下，由DFI零售集團管理，旗下咖啡店網絡目前逾1,100家。另一邊廂，DFI零售將退出美心，伍氏家族持股的香港食品有限公司成為美心唯一股東，而DFI將獲得約3.4億美元現金對價。



在新加坡上市的DFI補充，將2027年股息派發比率提升至80%，支持每股股息的持續增長。



DFI零售集團將承接美心在七個亞洲市場的星巴克特許經營業務權益，旗下咖啡店網絡逾1,100家。（資料圖片）

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根據協議，美心旗下星巴克特許經營業務「Coffee Concepts」的所有權益將移交至DFI零售集團旗下，由DFI零售集團管理。該業務在亞洲七個市場營運逾1,100間咖啡店，涵蓋泰國、香港特別行政區、澳門特別行政區、越南、新加坡、柬埔寨及老撾。業務調整完成後，星巴克特許經營業務及美心食品有限公司的日常營運將維持不變。

DFI表示，此次業務調整標誌著集團從投資組合公司向專注型營運公司轉型的關鍵里程碑。DFI營運的星巴克業務將即時提升集團核心零售業務的收入及營業利潤率，並持續受惠於營運協同效益。同時，DFI將獲得現金對價（約3.4億美元），進一步鞏固DFI零售的資產負債表。集團亦宣布，將2027年股息派發比率提升至80%，以支持每股股息的持續增長。

DFI零售集團「退出」美心

另一方面，美心股權原本由香港食品及DFI零售集團分佔50%。據最新安排，DFI零售集團將「退場」，伍氏家族旗下的香港食品公司將成為美心的唯一股東。而DFI將獲得約3.4億美元現金對價。

透過美心，香港食品有限公司將繼續在中國大陸、香港、澳門、泰國、越南、新加坡、馬來西亞及柬埔寨等八個地區市場營運，並拓展其逾1,000間餐廳及餅店業務，同時繼續為世界各地顧客提供美心月餅等應節產品。

伍氏家族旗下的香港食品公司將成為美心的唯一股東。（資料圖片）

三方維持戰略合作 涵蓋採購供應鏈物業數碼

香港食品有限公司、DFI零售集團及怡和集團將繼續在採購、供應鏈、物業及數碼等方面維持持續合作夥伴關係，並在yuu獎賞計劃等領域保持戰略合作，期待在未來多年繼續合作。

香港食品公司及美心食品公司主席兼董事總經理伍偉國表示，衷心感謝DFI零售集團及怡和集團數十年的合作情誼。Coffee Concepts一直是美心業務的重要一環，對其在DFI零售集團帶領下的未來發展充滿信心。

此次業務調整須待慣常交割條件達成後方可完成，預計將於2027年第一季末前落實。