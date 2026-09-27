美心月餅盒回收設454個回收點　指定商場送$73餐飲電子優惠券

美心集團宣布今年連續第18年舉辦「月餅盒回收計劃」，即日（27日）起市民可於全港商場、公私營屋苑及商業大廈等合共454個回收點，回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒。為鼓勵市民，美心於全港71個指定商場回收點派發總值港幣73元的美心餐飲電子優惠券，市民成功回收並以流動裝置掃描專屬二維碼即可領取，優惠適用於美心中菜、美心MX、美心西餅、東海堂及Shake Shack等五大餐飲品牌。



美心集團宣布今年連續第18年舉辦「月餅盒回收計劃」，即日（27日）起市民可於全港商場、公私營屋苑及商業大廈等合共454個回收點，回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒。（美心集團提供）

美心集團宣布，市民由即日起可於遍布全港18區的商場、公私營屋苑及商業大廈等合共454個回收點，回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒。為鼓勵市民積極源頭減廢，美心更於全港71個指定商場回收點推出額外獎賞，派發總值港幣73元的美心餐飲電子優惠券。

市民在指定商場成功回收後，需以流動裝置掃描職員提供的專屬二維碼領取電子優惠券，優惠適用於美心中菜、美心MX、美心西餅、東海堂及Shake Shack等五大餐飲品牌，各項優惠有效期主要至2026年11月30日，並不適用於第三方外送平台或特定節假日。

美心集團宣布，市民由即日起可於454個回收點，回收任何品牌的月餅鐵罐及紙盒，美心亦會在71個指定商場回收點派發總值港幣73元的美心餐飲電子優惠券。（美心集團提供）

各品牌設有相應使用條件及條款：

美心中菜：憑券於晚市堂食散座惠顧滿港幣250元可減50元；

美心MX：全日惠顧滿60元可減8元；

美心西餅：購買原價產品滿50元可減5元；

東海堂：購買原價產品滿50元可減5元；

Shake Shack：於收銀前台淨消費滿100元則可減5元。



美心亦特別提醒市民在回收前應做好「回收三步曲」，先將金屬與紙類月餅盒分開，清空盒內間格或其他包裝物料，並確保盒子已清潔乾淨。美心又表示，月餅盒將交由本地團體妥善回收。去年的活動共回收逾6噸金屬及紙類月餅盒，按年增加約一成，反映公眾環保意識及對資源回收的支持度顯著提升。

美心集團「月餅盒回收計劃」今年共設454個回收點回收點：



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美心表示，集團近年透過不同形式的升級再造計劃賦予月餅盒新生命，包括曾創作巨型熊貓紙藝裝置於海洋公園展出，以及與學校合作舉辦工作坊。今年美心亦將聯同本地藝術家利用回收月餅盒創作大型藝術裝置於商場展出，並舉辦工作坊教授市民升級再造，透過藝術與互動體驗推動可持續發展。