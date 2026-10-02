甩手機場11 SKIES沖喜「短癮」　新世界先升一成後倒插5%

新世界發展(0017)成功甩手機場航天城商業項目「11 SKIES」項目，今早股價一度大升逾一成，高見6.7元，惟升勢短癮，最新挫近半成，報5.755元，瀉4.9%。



計及天價減值 去年蝕281億

新世界周三﹙9月30日﹚晚公布把機場航天城商業項目「11 SKIES」無償提早交還予機管局，並因而向機管局支付逾30億元「分手費」，包括23億元現金，以及免費提供若干工程及服務，總成本上限為10.495億元。

由於集團須為11 SKIES減值撥備高達183億元，因而拖累公司2025/26年度蝕281億元。

撇除相關減值及撥備後，該公司核經常性營運淨溢利錄得約22億元，成功轉虧為盈，也是三年來首次錄得盈利。期內，核心經營溢利按年上升約28%至77億元。

定位為綜合娛樂購物城的11 SKIES，總面積超過380萬平方呎。（夏家朗攝）

700 億天價租金 決定「斷臂止血」

11 SKIES為機場大型商業項目，原址地皮由香港機管局持有，新世界發展屬於項目的發展商兼融資興建者，原定由旗下 K11 負責營運。項目投資額高達200億元，核心主體的商場部分面積約 266 萬平方呎，佔總面積高達 70%；體驗式娛樂設施則佔總面積 15%；其餘 15% 面積則為寫字樓用途，由 3 幢大樓組成，佔地約 57 萬平方呎。

11 SKIES項目投資額高達200億元，硬件部份已完成，新世界今次「壯士斷臂」，賬面上需要大額撇賬，相信是為「止血」，減少之後長期的財政負擔。

事緣，項目背後有極為沉重的租金承諾。根據雙方簽訂的航天城發展合約，新世界雖取得 11 SKIES 的長遠營運權，但條件是自 2028 年起，每年必須向機管局繳付高達 18 億港元的「最低保證租金」，或按項目年總收入的 30% （以較高者為準），租期一直持續至 2066 年。換言之，長達 38 年的租期內，新世界累計需支付的租金約 700 億港元。