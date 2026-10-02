達拉斯聯儲行長撐再加息至少0.5厘　稱美債息上揚或有助經濟降溫

達拉斯聯儲行長稱需再升息至少50個基點，並稱美債殖利率上揚或助經濟降溫。彭博報道，達拉斯聯邦儲備銀行行長Lorie Logan表示，聯儲會必須繼續提高利率才能徹底抑制通膨，並暗示美國國債殖利率上升，也可能有助於為經濟降溫。



Logan周四在為達拉斯聯邦儲備銀行一場活動預備的講稿中表示，「我目前估計，目標利率區間需要再上調50個基點或更多，才能適當平衡雙重使命目標的前景與風險。」

報道指出，在加入達拉斯聯邦儲備銀行之前，Logan曾在紐約聯儲銀行市場部門任職逾20年。她也提到，過去幾周美國國債殖利率大幅攀升。她表示，市場人士告訴她，這波漲勢起初源於市場預期經濟成長強勁，以及聯儲會的中性利率可能更高；但目前模型顯示，期限溢價也正在上升。所謂期限溢價，是指投資人持有較長天期而非較短天期債券所要求的額外報酬。

隨著美債收益率下行，美債的交易價格不斷升高，產生巨額短期回報。（新華社）

「期限溢價上升可以拖慢經濟，從而降低收緊貨幣政策的必要性，」Logan說。她今年在聯邦公開市場委員會擁有投票權。

由於通膨放緩的進展停滯，政策制定者在9月份的會議上將利率上調了0.25個百分點，這是三年來的首次升息。當決策官員在該次會議提出的預估中值顯示，今年至少還會升息一次。今年以來債券遭到拋售，30年期美債殖利率自6月以來已上升64個基點。