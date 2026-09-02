黃金急跌2%穿200日移動平均線 中東局勢及美債息抽高觸發拋售潮
撰文：TVBS新聞網
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黃金8月才剛創下今年1月以來的最佳單月表現，沒想到進入9月後立即迎來跌勢，受到美國公債殖利率高漲和美元走強的影響，金價1日下跌超過2%、跌至近2周的低點，同時跌破200日移動均線，引發了進一步的技術性拋售。
黃金暴跌逾2% 觸及近2周低點
《路透》報導，截至美東時間1日下午2時02分，黃金現貨下跌2.4%、來到每盎司4342.20美元，盤中更一度觸及8月19日、近2周以來的最低點4362.89美元。不只如此，金價也跌破了目前位於4528美元的200日移動均線。
American Gold Exchange市場分析師威科夫（Jim Wyckoff）指出：
我們看到一些技術性拋售壓力，全球債券殖利率處於多年來的最高點，所有這些因素都在對黃金市場構成壓力，金價已跌破200日移動均線，這是個重要的技術訊號。
由於中東緊張局勢加劇、引發通膨擔憂，並導致全球債券拋售，美國國債殖利率升至2025年1月以來的最高點，儘管黃金傳統上被視為對沖通膨的工具，但利率上升和國債殖利率走高通常會對黃金構成壓力，因為這會增加持有這種無收益資產的機會成本，美元走強也使得以美元計價的黃金對海外買家而言更加昂貴。
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