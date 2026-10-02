陳家齊續任港投CEO　陳茂波：投資成績有目共睹

香港投資管理有限公司董事會主席、財政司司長陳茂波今日（2日）宣布，港投公司董事會再度委任陳家齊為公司行政總裁，任期3年，今年10月9日生效。



投資11家企業已上市 70%拓海外業務

陳茂波表示，陳家齊自2023年出任港投公司首任行政總裁以來，帶領團隊積極發揮「耐心資本」的引領作用，引導本地、內地和國際市場資金與夥伴共同參與香港策略性產業的發展，並協助香港和內地企業通過香港拓展國際市場；投資方面亦取得合理投資回報，成績有目共睹。

截至目前，港投公司已投資超過200個項目，當中11家企業已在香港上市，另有30多家企業已提交或計劃於今年提交在港上市申請。港投公司每投資1港元，已成功帶動超過8港元的國際長期市場資金跟投；本地與內地被投企業中約70%已開展或正拓展海外業務。

香港特別行政區財政司司長陳茂波先生並表示香港決意擔任「超級聯繫人」及「超級增值人」兩大角色，深化跨境、跨界別合作，推動不同市場的綠色標準有效銜接，加強區域能源合作。

持續發展「耐心資本」 連接國際資源

陳茂波強調，期望陳家齊未來三年會繼續帶領好港投公司，為香港的金融、創科和新興產業發展，以及北部都會區和粵港澳大灣區建設作出貢獻。

陳家齊回應，港投公司將以長遠的資本視野，在統籌發展和安全的前提下，擔當連接資本與產業的橋樑，支持策略性產業發展，並連接國際資源。同時，團隊會繼續發展「耐心資本」，並培育新質生產力及香港新增長引擎。