港投陳家齊：30家被投公司已遞交或計劃今年在港提交IPO申請

香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊今日（7日）出席活動時表示，在港投公司支持下，大多數以香港和內地為基地的被投企業已向海外擴張，投資組合中至今已有11家公司在港上市，另有30家公司已經提交或正在準備提交今年的香港IPO申請。



陳家齊指，港投公司亦有投資香港本地培育的具身人工智能和手術機器人，冀利用「香港DNA」和智慧為全球人類帶來裨益。她強調，港投公司會持續支持企業在不同階段的成長，期望在商業市場取得成功之餘，有更好的社會效益。



陳家齊。（黃寶瑩攝）

港投公司投資組合中 11家公司已在港上市

陳家齊今日出席全球醫療峰會致辭時指，在港投公司支持下，大多數以香港和內地為基地的被投企業，已開始向海外擴張。港投公司的投資組合中，有11家公司已在港上市，另有30家公司已經提交或正在準備提交今年的香港IPO申請。她強調，港投公司會持續支持企業在不同階段的成長，冀在商業市場取得成功之餘，有更好的社會效益。

投資本港人工智能產品為全球人類帶來裨益

她表示，港投公司協助以大灣區為基地、從事創新藥物研發的被投企業，與香港世界級的科研實力和監管機制對接，亦會投資本地培育的具身人工智能和手術機器人，為他們提供平台，將產品和服務擴展到世界各地，期望利用「香港DNA」和智慧為全球人類帶來裨益。

她又稱，港投公司投資不少人工智能企業，包括人工智能大型語言模型，並與投資組合中的藥物研發公司連接起來，使藥物研發變得更快、更好、更便宜。

發揮「一國兩制」優勢 投資組合多元化

陳家齊表示，港投公司目標發揮資本、聯繫和催化角色。香港的「一國兩制」、法治、資本市場，以及數據、人才和資金自由流動等優勢，推動香港成為國際生命科學和醫療樞紐。

她提到，港投公司目前擁有相當多元化的投資組合，涵蓋上游、中游和下游，包括中醫和西醫，並橫跨預防、診斷、治療、手術等領域，從投資單一項目、單一領域起步，現正逐漸轉向更大規模的行業投資，以及跨行業聯繫。