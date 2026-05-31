陳茂波：截至三月港投公司投資逾200創科項目　30間企業擬港上市

政府推動金融和創科聯動發展，財政司司長陳茂波今日（31日）發表網誌，指截至今年三月底，港投公司累計投資超過200個項目，涵蓋硬科技、生命科技及健康科技、新能源及綠色科技等領域。在其投資組合中，10間企業已在港上市，另有逾30間正申請或籌備今年在港上市。



陳茂波指，政府大力投入發展的創科，正加速轉化為經濟增長新動能，惟須加大力度、加快速度。（資料圖片／鄭子峰攝）

指積極考慮設新的離岸人民幣創投基金

陳茂波表示，正推進注資港投公司，積極考慮推出嶄新的離岸人民幣創投基金，引導離岸市場人民幣資金聚焦在前沿科技和新興產業的同時，也支持人民幣穩步國際化。他並指，北部都會區的「研發—轉化—量產」一體化布局，亦將令港投公司創科生態圈相關企業在港深化發展。

他強調，政府大力投入發展的創科，正加速轉化為經濟增長新動能，惟須加大力度、加快速度。「我們已看到這正向循環的拉動作用，以金融支持創科、以創科推動金融，讓兩者加速聯動，為經濟高質量發展注入更強動力。」

陳茂波認為，海內外資金對香港的制度和投資環境投下信任票。（資料圖片／梁鵬威攝）

有報告指截至2030年 本港跨境財富年增約9%

陳茂波引述一家國際顧問公司上周發布的2026年全球財富報告，稱經估算香港去年跨境財富管理資產規模按年增長10.7%至約23萬億港元，超越瑞士成為全球第一的跨境財管中心；報告更預計，從現在到2030年，香港管理的跨境財富每年增長約9%，增速也高於瑞士。

「這是海內外資金對香港的制度和投資環境投下的信任票。」陳茂波稱香港在「一國兩制」下擁有普通法制度、資金自由流動、貨幣自由兌換、簡單低稅制，以及與國際接軌的監管框架，這些制度優勢吸引資金持續流入。