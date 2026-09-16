周大福北角皇璇24小時內開價　兩房暖調自然大地色主調｜示位曝光

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」今日（16日）首度開放一房無改動示範單位及已裝飾兩房無改動示範單位予傳媒參觀。項目24小時內開價，月內展開銷售一房及兩房單位。



兩房以暖調自然大地色主調

「皇璇」兩房已裝飾無改動交樓標準示範單位按23樓E室搭建，實用面積433平方呎 ，層與層之間的高度達3.15米 。單位設計以時尚的暖調自然大地色為主調，透過柔和的色 彩營造溫暖舒適。

客飯廳方正 牆身設有多功能特色藝術牆飾

客飯廳空間寬敞而方正，用餐區旁的牆身設有多功能特色藝術牆飾 ，成為整個空間的設 計焦點及「功能核心」。牆飾設有可調角度軌道燈，燈頭可沿軌道靈活滑動，軌道上更 設有插座位置，並可沿軌道左右移動接駁不同電器。

用餐區可擺放四人餐桌， 配搭特色布藝餐椅 ，玄關特設多功能組合櫃可提供鞋履、雨傘等充 裕收納空間，中間位置更可作手機充電及擺放日常隨身物品之用。玄關亦設有連身鏡，方 便住戶於出門前整理造型。開放式廚房設計實用，備餐位置加入橙色為點綴，採用德國品牌家電。

↓↓兩房已裝飾無改動交樓標準示位23樓E室↓↓

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主人睡房玻璃趟板分隔衣帽間

單位兩間睡房均見寬敞舒適，主人睡房一側放置雙人床及梳妝檯 。而另一側劃作衣帽空間，玻璃趟板設計，關上時則與睡眠空間清晰分隔。床頭板整合可調式閱讀軌道燈。睡房1間隔方正，透過立體收納衣櫃系統，大幅提升收納效率。浴室以大地色系為主調，淋浴間的牆身以深淺色瓷磚交錯鋪砌，亦配備多功能鏡櫃 。

露台及工作平台特設多功能BALCONY+，預留位置擺放小型家電及日常用品，並設有防水趟閘，兼顧安全性與實用性。另設有 MAGIC HANGER ，配備兩組可固定係不同位置的晾衣杆，同時配備匠心設計的壁燈，設計靈感源自北角昔日「小上海」的璀璨繁華。

↓↓一房無改動交樓標準示位為15樓H室↓↓

一房玄關設多功能組合櫃及連身鏡

另一房無改動交樓標準示範單位按15樓H室搭建，實用面積304平方呎 ，採用開放式廚房設計，層與層之間的高度達3.15米 。 客飯廳寬敞實用，玄關位置特設多功能組合櫃及連身鏡，而組合櫃採用簡約時尚設計，並與開放式廚房的設計風格互相呼應。開放式廚房設計兼顧美觀與實用性，備餐區以金屬色調配橙色元素，採德國品牌家電。

主人睡房間隔方正，配以大玻璃窗，為室內引入更多自然光，營造明亮舒適的居住空間。 浴室洗手盆位特設多功能鏡櫃 ，及採用知名衛浴品牌。

北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

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