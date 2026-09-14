周大福北角皇璇周六招標15伙　涉三房及特色戶　參考毗鄰皇都成交

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，今日（14日）上載首份銷售安排，首推15伙三房及特色戶，本周六起招標發售。首日截標時間為上午11時，其後截標時間每日下午3時，並會每日招標及截標。



周六起招標15伙三房及特色戶

今批招標單位15伙，涉及26樓至30樓的A至C室，同屬三房套儲物室連洗手間間隔。當中A單位實用面積610平方呎、B單位實用面積729至767平方呎附連81平方呎平台、C單位實用面積792至799平方呎附連46平方呎平台。部份單位望維港海景及可選購停車位。

發展高表示。是次首推的三房大宅及特色戶，價格有機會參考毗鄰皇都曾創下的呎價51,000元紀錄及區內海景豪宅的成交價錢。

項目提供194伙

「STATE RESIDENCE 皇璇」194伙，屬單幢式設計，共設27個住宅樓層，戶型涵蓋一房至三房及特色單位，實用面積由277至1,465平方呎，當中一房涉79伙，實用面積由301至316平方呎；兩房涉87伙，實用面積由389至1,465平方呎；三房涉23伙，實用面積由602至980平方呎；另設5伙特色單位，實用面積由277至1,120平方呎。

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

鄰近北角皇都商場 商場明年上半年開幕

項目鄰近北角皇都其基座零售商場地標「 STATE THEATRE by K11 」，項目設有四層、合共逾 85,000平方呎的樓面面積，提供特色餐飲、生活品味及文化體驗，最快2027上半年開幕，同時商場連接全新甲級辦公大樓 。

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