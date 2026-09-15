周大福北角皇璇加推　周六招標共20伙　短期內上載首張價單

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，繼昨日（14日）上載首份銷售安排招標15伙三房及特色戶後，今日（15日）再公布新一份銷售安排，加推5伙，即合共20伙大宅及特色戶，將於本周六起以招標形式發售。 發展商又指，項目將於明天首度開放示範單位予傳媒預覽，短期內上載首張價單。



發展商表示，周六招標發售的20伙，全部分布於Victoria Zone（項目26樓及以上），涵蓋8款限量大宅及特色戶，部份單位更享維港海景及可選購停車位。

價單開售時設「大手買家組別」

發展商又指，由於北角區租務需求暢旺，為回應市場需求，皇璇價單開售將設有「大手買家組別」，方便有意購入多個單位的投資客優先揀樓。

項目提供194伙

「STATE RESIDENCE 皇璇」194伙，屬單幢式設計，共設27個住宅樓層，住宅部分設三大區域，共設27個住宅樓層：VICTORIA ZONE（26樓及以上）、ELITE ZONE （17樓至25樓） 及SIGNATURE ZONE （16樓及以下）。

項目戶型涵蓋一房至三房及特色單位，實用面積由277至1,465平方呎，當中一房涉79伙，實用面積由301至316平方呎；兩房涉87伙，實用面積由389至1,465平方呎；三房涉23伙，實用面積由602至980平方呎；另設5伙特色單位，實用面積由277至1,120平方呎。

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

鄰近北角皇都商場 商場明年上半年開幕

項目鄰近北角皇都其基座零售商場地標「 STATE THEATRE by K11 」，項目設有四層、合共逾 85,000平方呎的樓面面積，提供特色餐飲、生活品味及文化體驗，最快2027上半年開幕，同時商場連接全新甲級辦公大樓 。

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