續租傾唔掂！　先施中環店12月初結業　預告中上環覓新址謀回歸

先施(0244)公布，儘管該公司有意續租將於今年12月底到期的中環店，但未能與業主就續租事宜達成協議。因此，中環店將於12月初左右停止營業，繼而進行店舖還原工程及交還業主。



位於德輔道中的先施百貨中環店將於今年第四季結業，味著將正式告別其發跡超過一個世紀的中環德輔道中根據地。（翁鈺輝攝）

近日門外貼「租約期滿，一件不留」

該公司擬繼續在中環/上環地區尋找合適的地方開設新的百貨公司，目前尚未找到合適的場所。在此期間，集團會持續經營位於旺角瓊華中心的百貨公司業務，及網上商店。

1900年成立的先施百貨屬香港歷史最悠久的百貨公司，曾被譽為四大華資百貨公司之一。今年6月，先施百貨在社交專頁公布因位於中環德輔道中李寶椿大廈的中環店租約期滿，暫定營業至本年年底。

最新，先施百貨於中環店門外貼滿「租約期滿，一件不留」通告，另有告示透露該店今年第四季約滿。先施百貨中環店約滿後，全港只餘旺角分店，亦意味先施將告別其發跡超過一世紀中的上環根據地。

位於德輔道中的先施百貨中環店將於今年第四季結業，味著將正式告別其發跡超過一個世紀的中環德輔道中根據地。（翁鈺輝攝）

集團整體銷售料因中環店單一竭業有所下降

先施又稱，在百貨公司業務外，集團亦分別於天水圍和黃大仙經營戶外運動服裝門市銷售、市場推廣和零售業務。

董事預期集團的整體銷售會因中環店單一竭業有所下降。然而，由於租金和其他開銷的節省，集團的營運虧損可能會有所縮小。集團計劃將更多資源投入產品多元化和採購、線上零售以及品牌重塑。董事將持續關注業務優化發展，並評估有關的營運影響。

資料顯示，先施高峰期在港擁有6間分店，但繼西九龍中心30年老店結業後，再隨中環店宣告退場，先施全港百貨實體據點僅餘旺角瓊華中心。