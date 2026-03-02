先施百貨上環舖傳年底約滿結業　龍豐頂替呼聲高、月租80萬

零售市道依然嚴峻，老牌百貨店市傳即將結業。據《信報》報道，「百年老店」連鎖百貨公司先施（0244）位於上環李寶椿大廈地下、逾1.2萬平方呎分店的租約，將於今年底到期，據悉已獲本地藥妝零售商龍豐集團以每月約80萬元預租，意味先施上環店將於年底前結業。



先施上環店於2013年起開業，屬先施面積最細的分店，當年正值本港零售市道高峰期，雖然位處商業區，但月租仍高達122萬元，呎租約101元。其後因零售市道由高位下滑，先施於2016年中獲業主提早半年續租，獲減租26.2%至90萬元，呎租約74元；而近年租金估計維持在相若水平。

據了解，新租戶落實明年1月起進駐。報道指，新租戶是正申請在港上市的本地藥妝零售商龍豐集團，預料月租約80萬元，呎租約66元，較先施2013年的月租高位回落34.4%。

先施由馬應彪創辦，一直由馬氏家族成員經營，但在2020年起將生意售予中資偉祿集團(1196)，百年家族生意告一段落。先施輝煌時期全港曾有6間分店，現時只餘下上環分店和旺角瓊華中心4層高分店，即於今年底上環分店租約期滿後，只餘下旺角分店。