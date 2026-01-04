結業潮｜開業30載先施百貨西九龍中心店結業　顧客感可惜嘆經營難

本港商店結業潮不止，位於深水埗西九龍中心、擁有30年歷史的老牌百貨先施今（4日）最後一日營業，告別告示稱「未能繼續相伴，心存萬分不捨」。開門營業不久已有大批顧客進內光顧，其中門口位置有售100元三把的雨傘，吸引不少人停下來選購。



有居民前來拍照留念，但笑言人太多，不打算進內光顧。他平日會於該店購買波鞋等產品，認為質素好、價錢較划算。他感嘆大環境轉變對實體零售業造成打擊，「𠵱家大勢所趨，新嘅一代都鍾意網購，同埋北上消費。」



位於深水埗西九龍中心、擁有30年歷史的老牌百貨先施今（4日）最後一日營業。（鄭子峰攝）

結業告示：未能繼續相伴，心存萬分不捨

位於深水埗西九龍中心的先施百貨，門口有橫額顯示最後營業日為今日（1月4日），並貼出告示，題為「聚散終有時」，衷心感謝客人支持，提及「未能繼續相伴，心存萬分不捨」。

三十載美好時光，共譜無數溫馨篇章。有幸沿途有您，點亮先施燈火。未能繼續相伴，心存萬分不捨。衷心感謝支持，我們有緣再聚。 深水埗西九龍中心先施百貨告示

該店亦有橫額顯示「租約期滿一件不留低至一折」。店舖仍未開店營業，已吸引不少人駐足，有人拿出手機拍照留念。

100元3把雨傘 299元一件女裝羽絨

至10時30分，店舖開門營業，大批顧客進內光顧，門口位置的特價商品最受歡迎，不少人停下來選購。優惠商品包括100元三把雨傘、有防水戶外鞋由原價899元減至399元，另有女裝羽絨售299元一件。

徐先生認為，先施具有香港標誌性。（鄭子峰攝）

先施百貨西九龍中心店部份貨架已清空。（鄭子峰攝）

街坊感嘆零售業經營環境困難 稱商場「葵廣化」

深水埗居民李先生未有進內光顧，笑言因內裏人太多。他說先施在西九龍中心已有多年歷史，平日會於該店購買波鞋等產品，認為質素及價錢都不錯。他對該店結業感到可惜，在店外位置拿出手機拍照留念。該店宣佈結業後，他曾以八折優惠價購入一個煮食用的煲，認為價格優惠，日後將轉至先施旺角分店購物。

李先生對分店結業感到可惜，感嘆零售業經營環境困難。（鄭子峰攝）

除了先施，商場早前亦有超市結業，李先生認為對居民十分不便。他感嘆零售業經營環境困難：「𠵱家大勢所趨，新嘅一代都鍾意網購，同埋北上消費囉，會影響零售業同百貨業。」

李先生又認為西九龍中心已轉型至如葵涌廣場般的商場，以格仔店及食肆為主，如先施般的大型商舖未必有租用空間。

在深水埗區工作的徐先生今天以650元，購入一個煮食用的煲，認為其品質良好，「我平時個煲跌爛咗，特登過嚟買，佢最後一日，唔係就要去旺角嗰邊買」。他說平日會於該店購買內衣褲等的產品，對其結業感到可惜，認為先施具有香港標誌性。