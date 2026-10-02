先施百貨中環店將結業　告示證第四季約滿　告別百年中上環根據地

1900年成立的先施百貨屬香港歷史最悠久的百貨公司，曾被譽為四大華資百貨公司之一。今年6月，先施百貨在社交專頁公布因位於中環德輔道中李寶椿大廈的中環店租約期滿，暫定營業至本年年底。

最新，先施百貨於中環店門外貼滿「租約期滿，一件不留」通告，另有告示透露該店今年第四季約滿。先施百貨中環店約滿後，全港只餘旺角分店，亦意味先施將告別其發跡超過一世紀中的上環根據地。



先施百貨於中環店門內有告示感謝顧客支持，並透露該店今年第四季約滿。（翁鈺輝攝）

位於德輔道中的先施百貨中環店將於今年第四季結業，10月2日可見其門貼有大量「租約期滿，一件不留」告示。（翁鈺輝攝）

2013年搬遷至現時李寶椿大廈的中環先施店目前有一層，《香港01》記者今午現場所見，中環店以售賣衣飾為主，亦有少量家電。

先施今年6月16日已在社交專頁發文稱，由於中環店租約期滿，暫定將營業至本年年底，而旺角店及網店照常營業，不受影響，又稱為答謝大家一直以來的支持，當日起中環門市限定全面清貨，低至2折起。

今日，先施百貨中環店門外貼滿「租約期滿，一件不留」通告，另有告示透露該店今年第四季約滿，而低至二折的推廣將至周日的10月4日，稍後或有其他促銷項目。現場職員未有回應租約期滿的確實日子。

位於德輔道中的先施百貨中環店將於今年第四季結業，味著將正式告別其發跡超過一個世紀的中環德輔道中根據地。（翁鈺輝攝）

今年6月，先施百貨在社交專頁公布因位於中環德輔道中李寶椿大廈的中環店租約期滿，暫定營業至本年年底。（先施Facebook）

先施中環店於2013年起開業，屬先施面積最細的分店，當年正值本港零售市道高峰期，雖然位處商業區，但月租仍高達122萬元，呎租約101元。其後因零售市道由高位下滑，先施於2016年中獲業主提早半年續租，獲減租26.2%至90萬元，呎租約74元；而近年租金估計維持在相若水平。

先施集團於1900年由馬應彪創立，於1930至40年代在上海更譽為四大百貨公司之首。先施集團主要以零售業務為主，秉承「先施以誠」的經營之道，從世界各地搜羅時尚優質貨品，包括：潮流服飾、手袋鞋履、戶外運動用品、美容產品、家品、電器、寢具、浴室、旅行用品及食品等，貨品種類一應俱全。

先施為本港首間推行「不二價」（不議價）及僱用女售貨員的百貨公司，當年與其他華資巨頭並列「四大華資百貨」。先施1917年遷往德輔道中興建六層高的總店，頂樓設有「先施樂園」，該大樓更是全港首座安裝升降機的建築物。其後總店於2013年搬遷至現時的李寶椿大廈。

先施一直由馬氏家族成員經營，至2020年起將生意售予中資偉祿集團，百年家族生意告一段落。先施輝煌時期全港曾有6間分店，現時只餘下中環分店和旺角瓊華中心4層高分店，即於今年底中環分店租約期滿後，只餘下旺角分店。