K11 MUSEA 營業額增四成　新世界深圳地標住宅迎平頂

新世界（0017）公布最新業務進展。K11 MUSEA營業額創新高，香港豪宅市場持續吸金；內地業務方面，深圳綜合地標項目「新世界188號」首期的住宅部份「瑧悅」完成平頂，提供1,142伙，正分階段推出市場。



Alo Yoga 的大中華首店上月底於K11 MUSEA開業（新世界提供）

K11 MUSEA引進多個國際名店 住宅項目累套現逾95億

香港業務方面，K11 MUSEA今年上半年營業額按年增長約40%，新進駐品牌平均銷售額增長約30%。美國運動時尚品牌Alo Yoga的大中華首店於黃金周前夕開業，Prada全新雙層專門店、Miu Miu及Max Mara亦已進駐。

住宅銷售方面，九龍豪宅項目「PAVILIA ROSA 滶蘊」於9月售出地下G5室，實用面積831平方呎，附設213平方呎花園，成交價為3,739.5萬港元，實用呎價4.5萬港元。截至9月30日，該項目累售67伙，套現逾28億港元。與港鐵合作的大圍站上蓋項目「THE PAVILIA FARM III 柏傲莊III」於9月售出9伙，套現逾1.6億港元；「柏傲莊」系列自重售以來累售409伙，套現逾67億港元。

「新世界 188 號」首期住宅「瑧悅」完成平頂（新世界提供）

深圳兩地標項目迎新進展

集團位於深圳的兩個綜合項目出現新進度，其中「新世界188號」首期住宅「瑧悅」完成平頂，南山西麗項目則正式命名為「灣上雲啟」（THE BAY PAVILIA），其住宅部分「灣滶」為集團旗下 PAVILIA COLLECTION 系列首次進入內地市場。

「新世界188號」首期住宅「瑧悅」由4座住宅組成，提供1,142伙，戶型涵蓋建築面積約818平方呎至1,938平方呎的三至五房，目前正分階段推售。配合新皇崗口岸建設，該項目向港人買家推出置業優惠，指定樓層及戶型附送全屋基本傢俬、冷氣機、燈具及窗簾。

南山區「灣上雲啟」則為涵蓋住宅、甲級寫字樓及商業設施的綜合項目，總建築面積約160萬平方呎。其住宅部分「灣滶」主打建築面積約2,000平方呎起的分層及複式大戶型，配備270度景觀。

商業運營方面，深圳K11 ECOAST於中秋及國慶期間推出「海上生明月」系列活動，引進法國劇團Remue Ménage演出、非遺彩燈展及皮影戲工作坊，10月並設Miffy café快閃店及十五運會吉祥物巡遊。上海K11則於9月24日推出「黃油小熊藝術展·全球首站」，展出主題藝術空間及周邊產品。