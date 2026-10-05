鄭志剛有份｜廈門 K11 Select 開業人流破200萬 銷售按周飆三成
鄭志剛旗下K11 by AC攜手國企廈門軌道集團今日（5日）宣佈，雙方聯合打造的廈門 「K11 Select」啟幕，並迎來營運佳績。該項目定位「全國首個濕地保育型購物藝術文旅地標」。
新世界﹙0017﹚前行政總裁鄭志剛2025年自立門戶，成立綜合企業上合發展（ALMAD Group）及旗下環球文化企業「K11 by AC」，後走走輕資產業務路線，包括管理內地K11 Select項目。
80間首店加持 結合濕地生態吸高端客
K11 by AC指出，作為全中國首個主打「濕地保育」的購物藝術文旅地標，廈門 K11 Select 坐落於五緣灣濕地公園樞紐，商業面積約 9.5 萬平方米。項目目前進駐逾 200 個品牌，當中包含約 80 間區域首店，開業率高達近九成。
場內美妝及時尚品味類別銷售額按周錄得約 50% 增長，K11 旗下 A 分賞會員的消費更佔總銷售額近四成，反映高端客群消費力持續釋放。餐飲方面，項目雲集廈門最多米芝蓮星廚領銜品牌，包括全國首家「紫桂軒」及福建首家「耘景里」，三間星廚餐廳開業至今入座率近100%。
K11 by AC稱，鄭志剛自 2008 年首創「文化商業」模式並打造 K11 MUSEA 等地標後，今次在廈門項目上將戰略再升級，由過往單一的藝術購物中心，擴展為涵蓋整體區域的「文旅地標」（Cultural Tourism District, CTD）發展模式。項目除了融合 85 公頃濕地公園生態與地鐵 TOD 設施，更設有長約 1 公里的「空中飄帶」連廊，打通商業空間與自然景觀，並引入英國藝術家 Philip Colbert 戶外 10 米巨型龍蝦氣模及 LINE FRIENDS 15 周年特展。
鄭志剛表示：「全國首個濕地保育型購物藝術文旅地標在廈門啟幕至今，已錄得營運佳績，充份印證『文化商業』模式在過去十六年來取得的成功，更是團隊建基經驗，進一步升級『文化商業』並結合城市改造升級的里程碑，全方位啟動「文旅地標」（Cultural Tourism District，CTD）發展新模式，並踐行濕地保育理念。我衷心感謝廈門市政府及合作夥伴國企廈門軌道集團的大力支持，讓項目取得成功。」