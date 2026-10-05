鄭志剛有份｜廈門 K11 Select 開業人流破200萬　銷售按周飆三成

鄭志剛旗下K11 by AC攜手國企廈門軌道集團今日（5日）宣佈，雙方聯合打造的廈門 「K11 Select」啟幕，並迎來營運佳績。該項目定位「全國首個濕地保育型購物藝術文旅地標」。



新世界﹙0017﹚前行政總裁鄭志剛2025年自立門戶，成立綜合企業上合發展（ALMAD Group）及旗下環球文化企業「K11 by AC」，後走走輕資產業務路線，包括管理內地K11 Select項目。



廈門 K11 Select（K11 by AC提供）

80間首店加持 結合濕地生態吸高端客

K11 by AC指出，作為全中國首個主打「濕地保育」的購物藝術文旅地標，廈門 K11 Select 坐落於五緣灣濕地公園樞紐，商業面積約 9.5 萬平方米。項目目前進駐逾 200 個品牌，當中包含約 80 間區域首店，開業率高達近九成。

場內美妝及時尚品味類別銷售額按周錄得約 50% 增長，K11 旗下 A 分賞會員的消費更佔總銷售額近四成，反映高端客群消費力持續釋放。餐飲方面，項目雲集廈門最多米芝蓮星廚領銜品牌，包括全國首家「紫桂軒」及福建首家「耘景里」，三間星廚餐廳開業至今入座率近100%。

K11 by AC稱，鄭志剛自 2008 年首創「文化商業」模式並打造 K11 MUSEA 等地標後，今次在廈門項目上將戰略再升級，由過往單一的藝術購物中心，擴展為涵蓋整體區域的「文旅地標」（Cultural Tourism District, CTD）發展模式。項目除了融合 85 公頃濕地公園生態與地鐵 TOD 設施，更設有長約 1 公里的「空中飄帶」連廊，打通商業空間與自然景觀，並引入英國藝術家 Philip Colbert 戶外 10 米巨型龍蝦氣模及 LINE FRIENDS 15 周年特展。

鄭志剛表示：「全國首個濕地保育型購物藝術文旅地標在廈門啟幕至今，已錄得營運佳績，充份印證『文化商業』模式在過去十六年來取得的成功，更是團隊建基經驗，進一步升級『文化商業』並結合城市改造升級的里程碑，全方位啟動「文旅地標」（Cultural Tourism District，CTD）發展新模式，並踐行濕地保育理念。我衷心感謝廈門市政府及合作夥伴國企廈門軌道集團的大力支持，讓項目取得成功。」