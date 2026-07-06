鄭志剛被網民問是否買起個brand　關連人士已入局法品牌Au Départ

撰文：張偉倫
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上合發展創辦人鄭志剛再有新動作，原來與他有關連的人士，已加入數個潮流品牌的董事局。鄭志剛於社交媒體中貼出擁有近200年歷史的法國奢侈品皮具品數Au Départ產品，並且標籤「剛剛去購物」，更有網民戲言﹕「你購物係買起成個brand？」

不過據《經濟日報》翻查相關文件，發現與鄭志剛有關連的人士，已加入不少海外潮流及奢侈品牌的董事局，除卻Au Départ外，尚有街頭潮牌Alyx ，以及意大利復古服裝品牌Wild Donkey。

報道引述據法國媒體過往報道， 2017年鄭氏家族控股旗艦周大福企業接手 Au Départ，然而文件顯示，負責營運的英國公司 Au Depart Limited，其在截至2019年3月年度申報中，母公司已由周大福企業轉為 Au Depart （HK） Holdings。

值得留意的是，Au Depart Limited最新申報具有重大影響力或控制權人員為Kun Zhang，與曾入股城巴的善水資本創辦人張堃同名，年齡也吻合。

報道又指出不論Au Depart Limited、持有 Au Départ 商標的 Magic Access Limited 及 Au Depart （HK） Holdings，三間公司的董事名單中均見鄭志剛相關人士、K11 by AC Limited 首席法務官蘇詩韻身影。

文件顯示鄭志剛為Wild Donkey絕對控股股東

報道亦指出，翻查文件發現，意大利手工復古服裝品牌Wild Donkey申報鄭志剛為絕對控股股東，持有超過75%或更多股權，而蘇詩韻在2024年11月獲委任為董事。

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