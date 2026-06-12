鄭志剛蘇長榮率團訪大灣區　考察科技產業冀促進投資和項目合作

香港佛山社團總會近日組織逾30名香港青年創科企業創始人、高管及投資界代表前往大灣區，展開為期兩天的科技產業考察之旅，聚焦科技人才培育、促進投資和項目合作交流，進一步深化大灣局融合發展。



考察團到訪季華實驗室。(香港佛山社團總會提供圖片)

是次考察團由佛山社團總會主席蘇長榮及會長鄭志剛率領，亦是總會新一屆領導層今年1月履新後首次正式訪問佛山。考察期間，團員先後走訪多個科研及先進製造重點機構，了解佛山在發展新質生產力及推動產業升級方面的最新成果。

考察首日，代表團到訪季華實驗室，深入了解該科研平台在半導體裝備、機器人技術、關鍵材料等領域的研發成果，以及如何透過科技創新推動傳統產業轉型升級。其後，團員前往一汽—大眾汽車華南基地，考察新能源汽車生產流程及智能化製造技術，了解綠色工廠的運作模式。

考察團到訪一汽-大眾汽車華南基地。(香港佛山社團總會提供圖片)

第二日行程則聚焦智能製造。考察團參觀全國最大的工業機器人生產基地之一的庫卡（KUKA）集團，實地考察全自動化生產線，深入認識「機器人製造機器人」的先進技術及產業布局。庫卡現為美的集團全資子公司，是佛山智能製造發展的重要代表企業。

除了解當地創科發展外，考察團亦獲廣東省副省長、佛山市委書記唐屹峰接見，並出席由佛山市委常委、統戰部部長丁錫豐主持的座談會，交流佛山投資環境及產業合作機遇。佛山市政府亦安排代表團與當地產業界及創科人才交流，並走訪禪城區、南海區及順德區，了解各區最新發展規劃及合作空間。

出席是次考察團的青年創科企業家陣容鼎盛，涵蓋人工智能、生物科技及數字科技等多個範疇，包括在美國納斯達克上市的香港人工智能企業Alpha Technology Group、AI教育科技企業Preface AI、數字人技術初創Pantheon Lab，以及研發「中風急救噴劑」的知穎生物科技等。

鄭志剛表示，希望透過是次交流活動，推動香港創科界、投資界及實業界青年領袖深入了解大灣區科技產業發展，結合內地成熟供應鏈及智能製造優勢，以及香港的人才、金融和國際化平台，共同推動科技人才聯動及產業合作。