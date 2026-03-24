黃永光等加入香港財富傳承學院董事會　鄭志剛︰鞏固家辦樞紐地位

香港財富傳承學院在主席鄭志剛帶領下，今天公布董事會的四項重要任命，任命自2026年1月17日起生效。黃永光及包文駿獲委任為副主席，陳惠仁及邱詠筠則獲委任為董事會新成員。



黃永光及包文駿獲委任為副主席

是次擴展匯聚一眾來自房地產、教育、投資及酒店業的傑出領袖。他們的集體專業知識進一步增強學院引導全球家族建立具可持續性及深遠影響力傳承的能力，並鞏固學院致力確立香港作為全球首屈一指家族辦公室樞紐的使命。

兩名新任副主席黃永光及包文駿，將與鄭志剛攜手掌舵，引領學院的戰略發展方向。信和集團主席黃永光具備豐富的地產及商業創新經驗，並一直熱心社區事務。他在將可持續發展理念融入集團核心業務方面經驗豐富，將為全球家族如何規劃傳承、創造實質社會及環境效益方面，提供寶貴的真知灼見。另一方面，屢獲殊榮的包玉剛實驗學校聯合創辦人包文駿，擁有豐富的教育及家族慈善經驗，以此支持香港財富傳承學院的工作，協助家族將家族價值觀轉化為實際行動，推動世代的盡責管理與傳承。

陳惠仁及邱詠筠獲委任為董事會新成員

陳惠仁及邱詠筠的加盟，為董事局注入關鍵的多元視角，進一步強化整體實力。大正資本有限公司創辦人兼首席投資總監陳惠仁，一直積極提倡將香港打造成全球家族辦公室樞紐。憑藉其資深投資策略師的背景，他將為董事局在長遠財富保值及增值方面，提供專業的市場洞見。帝盛酒店集團主席及執行董事邱詠筠乃全球酒店業的領軍人物。她不僅具備打造世界級服務體驗的專長，亦對藝術、青年及教育充滿熱忱的支持。其豐富經驗將為現代家族如何將生活品味及文化藝術融入傳承規劃，提供重要洞見。

香港財富傳承學院主席鄭志剛表示：「隨著黃永光、包文駿、陳惠仁及邱詠筠加盟董事局，香港財富傳承學院將進一步深化並拓展各項工作，協助家族制定具戰略性的傳承規劃。此舉將有助鞏固香港作為全球頂尖家族辦公室樞紐的地位，同時為社會創造共享價值。」

香港財富傳承學院副主席黃永光表示：「隨着本港家族辦公室生態圈持續發展，我深信學院將發揮關鍵作用，引導家族將可持續發展與社會效益，融入跨代財富管理之中。」

香港財富傳承學院副主席包文駿補充道：「我期望支持香港財富傳承學院的工作，協助家族在關注財務資本的同時，也同等重視價值觀及教育。藉此裝備下一代，讓他們能秉持目標和承諾，引領未來發展。」