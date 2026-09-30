定期存款｜港元拆息破4厘　渣打加1年期定存息至3.3厘　大行最高

中東戰局未明，美國及伊朗談判未有突破，美國國債收益率再創新高，當中30年期國債孳息率曾經升穿5.6厘，創逾24年來新高。市場普遍預計聯儲局將進一步加息，港元拆息持續高企，當中1年期拆息升破4厘，創逾1年來最高。港銀繼續紛紛上調或者推出定存息優惠，當中大行渣打將12個月定存息上調至3.3厘，起存額僅為1萬元，為目前大行中最高的1年期港元定存息。



大行渣打將12個月定存息上調至3.3厘，起存額僅為1萬元，為目前大行中最高的1年期港元定存息。

華僑銀行1年期3.5厘 全港最高

渣打宣布，將12個月定存息由2.8厘，上調0.5厘至3.3厘，而3個月及6個月則維持在2.4厘。其他三大行包括滙豐、恒生及中銀香港，則暫按兵不動，恒生及中銀的3個月及6個月定存息，均為2.4厘，與渣打一致。而滙豐則分別保持在2.4厘及2.2厘。

其他銀行方面，華僑銀行推出1年期定存息3.5厘優惠，為宏富理財私人客戶的新資金定存息，起存額為10萬元。富邦銀行也將12個月定存息也加息至最高3.45厘，6個月及9個月新資金定存也有3.3厘年利率，100萬元起存。

平安數字銀行1年期3.45厘 起存額僅100元

低門欄高息優惠方面，平安數字銀行將1年期定存息加至3.45厘，僅100元起存，6個月也有3.1厘。另一家數字銀行大象銀行則將1年期加至3.4厘，1000元起存。

港元拆息方面，與樓按相關的一個月拆息連跌2日，跌1.09點子至3.00518厘。短線拆息方面，隔夜拆息升123.81點子至4.0875厘，1星期拆息升0.17點子至3.27798厘，2星期拆息升2.56點子至3.09048厘。

中長線拆息方面，3個月拆息跌0.07點子至3.24167厘，6個月拆息升0.85點子至3.53815厘，12個月拆息升1.68點子至4.01351厘，是2025年5月以來最高。