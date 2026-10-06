01消息｜銀行大手加按揭回贈至最高2 %　專才更享2.5%　全港最高

臨近年尾，銀行追業績情況下，按揭市場競爭越趨激烈。繼日前創興及交通銀行上調按揭回贈至1.7%後，有市場消息向《香港01》透露，有另外一家本港銀行也加按揭回贈，加幅由原本的1.4%大幅加至2%，適用於200萬按揭額以上的按保申請，而300萬按揭額以上非按保也可享用，網上申請額額外有300元現金回贈。



有市場消息向《香港01》透露，有本港銀行也加按揭回贈，加幅由原本的1.4%大幅加至2%，若果申請人為高才通等政府人才計劃成功申請者，更可額外有0.5%的回贈。

網上申請額額外有300元現金回贈

消息並稱，若果申請人為高才通等政府人才計劃成功申請者，更可額外有0.5%的回贈，意味總回贈達2.5%。

星之谷：銀行的按揭競爭會持續至年尾

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，臨近年尾的按揭市場競爭激烈，大型銀行連環出招，先後推出定息計劃及「先P後H」等低息方案強勢搶客；中小型銀行在利率與產品結構上難以直接硬碰，唯有選擇以更進取的回贈比率反擊，在年底前爭取客戶，完成本年度的按揭業務目標。

莊錦輝指，2.5%按揭回贈已是近兩、三年來最高，以500萬貸款額計，貸款人可獲12.5萬元的回贈，相當於銀行幫貸款人供樓半年。他相信個別的按揭計劃屬於限時限額性質，而銀行的按揭競爭會持續至年尾，屆時按揭回贈將會回落，所以特別提醒有置業或轉按需求的人士，應及早準備好齊全的入息證明文件並遞交申請，以鎖定當前的回贈優惠。

而事實上，繼滙豐及恒生日前已將其定息按揭計劃的申請日期延長至今年年底，中銀及渣打上調按揭現金回贈迎戰，中銀更推出「先P後H」按揭計劃應戰，而渣打回贈則高達1.5%。有市場消息向《香港01》表示，創興銀行最新推出1.7%現金回贈，適用於300萬元或以上借貸額的一手及二手樓，以及轉按申請，但不包括村屋及資助房屋。

消息並稱，交通銀行也推出特選樓盤包括芊御、海堤灣及叡璟現金回贈優惠，不論借款額，一律回贈按貸款額1.7%。而若果樓盤符合綠建環評，更可額外獲綠色回贈。