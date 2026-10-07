金管局加強與馬來西亞央行雙邊合作　涉金融科技創新及跨國監管

金管局與馬來西亞央行於10月2日在香港舉行高層雙邊會議。兩家中央銀行機構交換資訊與經驗，並進行全面討論，議題涵蓋宏觀經濟與金融發展、新興銀行監管議題、金融科技與支付轉型，以及推進資本市場聯通、區內本幣使用和伊斯蘭金融。



雙方同意加強雙邊合作，包括金融科技及數碼資產創新，將成立以政策為重點的聯合工作小組，推動香港與馬來西亞之間合規的跨境穩定幣應用場景；加強在代幣化及數碼貨幣方面的合作，包括促進兩地在政策及監管方面的交流。

其中，雙方將探索以數據為本的應用合作機會，並促進相關知識分享（包括「商業數據通」及CargoX平台），以擴大兩地中小企獲取貿易融資的渠道。

香港金融管理局logo（資料圖片）

加強跨境監管 推進資本流通

雙方亦加強跨境監管合作，建立機制以加強跨境網絡防衞韌性，以及打擊騙案和欺詐的工作；共同促進在雙邊貿易和投資中更廣泛使用區內本幣，加強香港與馬來西亞即時支付結算系統(RTGS)之間的聯通；加強資本市場聯通，探討香港債務工具中央結算系統(CMU)與馬來西亞即時資金和證券轉賬系統(RENTAS)之間建立連接。

同時，加強合作以推進伊斯蘭金融市場發展及聯通，包括透過支持業界交流、人才培育、可持續金融及跨境投資。

金管局總裁余偉文表示，歡迎馬來西亞央行代表團到訪香港，基於雙方的共同願景，期待推進在金融科技和數字資產創新方面的合作、提升跨境區內本幣交易的效率、加強市場聯通，以及促進伊斯蘭金融市場的增長。