金管局推CargoX跨國打通數據　加強與中國內地和東盟貿易數據互聯

香港金融管理局（金管局）於十月五日舉辦CargoX方案日，讓貨運物流與貿易數據生態圈的主要持份者交流，並展示先導計劃下提高區域貿易數據互聯性的創新方案。



方案日主題為締造本地及區域貿易數據互聯，吸引逾三百名來自銀行、貨運物流與貿易數據提供方及政府機關的業內人士參與。活動透過主題演講與專題討論，聚焦加強香港與主要貿易夥伴，包括中國內地及東南亞國家聯盟（東盟）經濟體貿易數據的互聯性。



金管局副總裁李達志於CargoX方案日致開幕辭。

會上焦點為金管局與PAA數位貿易聯盟（Pan-Asian E-Commerce Alliance）簽署諒解備忘錄，推動貿易融資數字化。雙方開展創新項目，提升香港和該聯盟會員經濟體之間的貨運物流與貿易數據互聯性，激發以數據為本的金融服務創新，增加區內貿易融資機遇。金管局亦分享提升主要貿易走廊互聯性的進展，包括與上海市數據局合作，成功連結商業數據通與數字貿易平台。透過名為貨貿通的合作，首批五間試點銀行率先獲取長三角地區貿易報關數據，便利核實貿易真實性及對貿易對手進行盡職審查，讓企業更快提取貸款。

金管局副總裁李達志（左）與PAA數位貿易聯盟主席丹斯里賽納阿比丁（右）簽署諒解備忘錄，推動數字貿易及貿易融資數字化。

該試點項目至今促成10宗貿易融資批核，涉及貸款額達1.8億港元。金管局計劃將此模式推廣至其他中國內地省市，發揮超級聯繫人角色，提高跨境貿易交易透明度，支持區內中小企業務增長。副總裁李達志表示，試點項目進展令人振奮，簽署備忘錄見證當局致力締造與東盟等經濟體的區域數據互聯。該聯盟主席丹斯里賽納阿比丁（Tan Sri Syed Zainal Abidin）指，網絡與香港基礎設施結合能釋放數據驅動金融潛力，降低跨境貿易資訊與融資障礙。

金管局副總裁李達志（中）、上海市數據局副局長翁軼叢（右五）、PAA數位貿易聯盟主席丹斯里賽納阿比丁（左五）、香港金融管理局助理總裁（金融基建）周文正（左二）以及多位數字貿易生態圈內的重要夥伴出席CargoX方案日，就提高貨運物流與貿易數據互聯性分享見解。

五大試點銀行打通跨境數據

作為首批試點銀行，中銀香港宣布已完成跨境數據聯通試點驗證，成功引入東盟及中國內地貨運物流和報關數據。該行完成與港口社區系統、貿易單一窗口等電子貿易系統的對接測試，並與香港貿易通及馬來西亞大港網等合作，提升離岸貿易真實性的核驗能力。副總裁王化斌表示，該行實踐多元數據融合應用，優化貿易流程，並善用數據拓展貿易驗證場景，促進跨地域數據互聯互通。

另一試點銀行恒生銀行亦成功落實兩個貿易數據互聯互通應用案例。該行率先獲取上海億通國際及大港網的貿易數據，於貿易融資審核中開展客戶交易對手核查，涵蓋內地、香港與馬來西亞的跨區域數據對接，當中包括商業數據通與數字貿易平台。董事總經理暨環球貿易方案及金融機構業務主管樓元韻表示，試點證實經核實的跨境數據能進一步優化盡職審查與信貸評估流程，彰顯香港主要貿易走廊數據互聯互通的關鍵價值。