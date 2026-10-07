美股｜道指收市跌341點　紐約期油挫1.3%

美國債息反彈，其中30年期國債孳息率觸及24年來新高。美股周三（10月7日）下跌，道指曾跌603點，至收市縮窄至跌341點。另外，國際能源署（IEA）成員國同意加快釋放石油儲備，令國際油價有所回落，其中紐約期油至收市跌1.3%。



圖為2025年7月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月8日

【04:38】SpaceX及Meta跌逾2% 美光科技漲4%

道指收市報51,179.87點，跌341.41點或0.66%；納指收報27,538.69點，跌61.20點或0.22%；標普500指數收報7,801.77點，跌17.16點或0.22%。

重磅科技股方面，Meta跌2.38%、AI晶片龍頭Nvidia跌0.74%、Tesla挫0.75%；蘋果公司則升0.91%、Amazon漲1.42%。

有報道指SpaceX尋求融資400億美元以購買Nvidia晶片，SpaceX股價跌2.51%。另外，美光科技（Micron Technology）升4.06%。

【04:03】中概股指數收漲0.12% 阿里巴巴ADR跌2.10%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.12%。其中，阿里巴巴ADR跌2.10%。

【03:39】紐約期油跌1.3% 美元指數重上102

國際油價方面，國際能源署（IEA）成員國同意加快釋放1億桶石油儲備，油價回落。紐約原油期貨每桶收報88.28美元，跌1.16美元或1.30%；倫敦布蘭特期油每桶收報100.20美元，跌0.38美元或0.38%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於102.24，升0.4%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.96，較前一個交易日約跌0.10%。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

【03:36】現貨金價跌逾1% Bitcoin報8.3萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,105.75美元，跌58.22美元或1.40%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,470.90美元，24小時內跌逾2.5%。

【03:22】恒指夜期收報23,962點 低水169點

恒指夜市期指收報23,962點，跌154點，較恒指收市24,130點，低水169點，成交11,815張。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

本港時間10月7日

【22:50】Tesla跌逾1%

道指最新報50,935點，跌585點或1.14%；納指最新報27,376點，跌223點或0.81%；標普500指數現報7,764點，跌54點或0.69%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia現跌0.80%、Tesla挫1.36%、微軟跌0.76%；蘋果公司（Apple）則升0.12%。另有報道指出，SpaceX正尋求400億美元融資以購買Nvidia晶片，SpaceX股價現跌2.32%。

【22:41】油價微升 Bitcoin跌至8.3萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶89.48美元，升0.04美元或0.04%。布蘭特原油期貨最新每桶報101.39美元，漲0.81美元或0.81%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,083.70美元，24小時內跌逾4%。